Aumento ticket d’accesso al mercato generale ortofrutticolo, «non è stato fatto nulla per evitarlo»

«La lunga relazione presentata al commissario prefettizio della città di Andria contiene al suo interno anche un preciso e dettagliato capitolo dedicato alla situazione relativa ai ticket giornaliero di ingresso al Mercato Generale Ortofrutticolo, aumentato in modo esponenziale a causa delle condizioni di pre-dissesto finanziario del comune di Andria»: comincia così la nota di Savino Montaruli, presidente UNIBAT.

«Sono piacevolmente impressionato dalla franchezza del dott. Tufariello. Di fronte alla nostra e alle altre associazioni di categoria e, addirittura, a portatori di interessi privati, egli ha minuziosamente illustrato la drammaticità della situazione economico-finanziaria dell'ente. Da un lato queste rivelazioni ci lasciano preoccupati e attoniti, ma dall’ altro per nulla sorpresi. Le nostre associazioni, anche civiche, hanno sempre illustrato analisi corrispondenti alla reale condizione della città.

A proposito della situazione relativa agli aumenti per l’ingresso al Mercato Generale Ortofrutticolo, il commissario è stato chiaro ed ha affermato che quegli aumenti sono partiti da gennaio 2019, come da noi sempre sostenuto e che nessun atto reale, concreto ed amministrativo è stato sinora avviato per far fronte a quella situazione incresciosa. Da parte nostra - continua Montaruli - sarebbe fin troppo facile infierire e chiederci: ma fino ad ora chi ha “gestito” tutta questa vicenda, creando aspettative negli esercenti e negli operatori oggi in difficoltà? Dov’era finito il senso delle Istituzioni? Chi andrà oggi a dire a quei cinquecento operatori che le promesse e le aspettative sono state vane?

Credo che le domande possano, per ora, fermarsi qui» ha concluso il presidente dell’UNIBAT.