Gli alunni dell’Istituto “E.Carafa” di Andria dicono "no al bullismo"

Si è concluso sabato scorso, all’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, il Progetto "GenerAzione, Giovani attivi contro violenza, discriminazioni e intolleranza" che il Modavi sta promuovendo in tutta Italia.

Un team di psicologi ha programmato quattro incontri che hanno visto una partecipazione molto attiva degli alunni del biennio. In forma assembleare, il primo giorno, in cui i ragazzi sono stati sensibilizzati alle tematiche del bullismo, del cyberbullismo e al principio di cittadinanza attiva, anche con la compilazione di un questionario on-line. L’attività si è successivamente svolta, secondo la metodologia del “focus group”, all’ interno delle classi, dove è stato possibile cogliere la sensibilità al problema di ciascun alunno.

Incisive e coinvolgenti sono risultate le attività laboratoriali, impostate dagli operatori di progetto, che hanno visto gli alunni protagonisti, con il supporto della psicologa, della realizzazione di un contest fotografico/video, intitolato "maipiùbullismo", poi caricato sulla pagina facebook ufficiale del progetto "GenerAzione Andria".

L’incontro conclusivo è stato un bilancio del percorso proposto e delle riflessioni scaturite anche nell’ ambito del gruppo, del quale è stato sottolineato il ruolo fondamentale. Molteplici e significative sono risultate le considerazioni dei ragazzi circa la difficoltà di vivere all’ interno del gruppo, nel rispetto dell’altro, secondo i valori della solidarietà, del rispetto reciproco, della condivisione e della non violenza.

Il dirigente scolastico, prof. V. Amatulli, ha ribadito la necessità di promuovere iniziative del genere, all’ interno della scuola, dove emergono, talvolta, situazioni di disagio che non vanno trascurate né sottovalutate, ma affrontate e risolte, anche con l’aiuto di esperti, in un’ottica di prevenzione, che la scuola non può ignorare.