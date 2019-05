L’associazione "TSRM" festeggia i suoi primi 10 anni di attività

«Il progetto fin dall'inizio era chiaro: dare vita - fra i primi in Italia - alla radiologia domiciliare. In altre parole, costruire un'unità radiologica mobile, per aiutare tutti coloro in difficoltà a muoversi di casa, eppure bisognosi di esami diagnostici. Da allora, oltre agli anni, tante persone, progetti, pazienti, volontari, sfide, sono passati. E noi vogliamo ricordarli e festeggiarli assieme a chi ci è stato vicino e ci ha supportati in questo percorso» annunciano così i volontari il primo decennio di attività dell’associazione TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) di Andria.

«Saranno con noi il Direttore Generale Asl/BT Alessandro Delle Donne, i dottori Tommaso Scarabino e Michele Cannone, il cav. Giovanni Pomarico e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Giovedì 30 maggio, dalle ore 17:00, presso il Chiostro San Francesco, ripercorreremo con gli ospiti le tappe principali di questi 10 anni, gli obiettivi raggiunti e quelli futuri. Sarà l'occasione per ringraziare coloro i quali, con il loro aiuto, hanno reso possibile questo cammino.

Infine, festeggeremo il nostro decimo compleanno con un rinfresco preparato per l'occasione, assieme a chi vorrà esserci.

Segnate l'appuntamento e fate in modo di non mancare. Il volontariato non si alimenta di soldi, né di beni materiali, ma solo del supporto e dell'affetto della gente. Venite a portarcene un po' del vostro. Ci farà immensamente piacere» concludono.