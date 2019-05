Prima gli ultimi

Le lacerazioni dell’umanità, le ingiustizie e le discriminazioni, la comprensione della paura del diverso, ma soprattutto l’invito a non cedere alla logica del mondo che giustifica la prepotenza sugli altri per un tornaconto personale e di parte o quello del mio gruppo e della mia cerchia, prima io e poi gli altri. L'atteggiamenti di rifiuto nei confronti dei migranti, l'idea di considerarli degli zombi, dei morti viventi e pertanto autorizzati ad essere abbattuti «sono un campanello d’allarme che è un forte segnale del declino morale a cui si va incontro continuando a concedere terreno alla cultura dello scarto». Le cattiverie, le false informazioni, le bugie raccontate a suon di slogan e l’imbruttimento del nostro tempo hanno fatto germogliare e crescere la paura verso gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri. Questo timore è legittimo perché manca la preparazione a questo incontro, il problema è che nascono dei condizionamenti e determinano l’incapacità di incontrare il diverso da me.



Ne è convinto Papa Francesco, che nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2019 sul tema: “Non si tratta solo di migranti”, che sarà celebrata il prossimo 29 settembre, parla di migranti come emblema dell’esclusione e avverte: «Su questa via, ogni soggetto che non rientra nei canoni del benessere fisico, psichico e sociale diventa a rischio di emarginazione e di esclusione». Tra i pericoli in agguato, per Francesco, c’è anche quello di «renderci intolleranti, chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti».

La riflessione del Papa, parte dalla globalizzazione dell’indifferenza, ricordando che i più poveri e sfavoriti sono coloro che fanno le spese delle guerre, delle ingiustizie, delle discriminazioni, che «i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta sono diventati emblema dell’esclusione perché, oltre ai disagi che la loro condizione di per sé comporta, sono spesso caricati di un giudizio negativo che li considera come causa dei mali sociali».

«Non si tratta solo di migranti: si tratta della carità» sottolinea il Papa nel Messaggio perché è attraverso le opere che si dimostra la nostra fede, si testimonia di essere cristiani credibili, «ciò che è in gioco è il volto che vogliamo darci come società, dalla capacità di lasciarci smuovere e commuovere, da chi bussa alla porta, mettendo a nudo i falsi idoli che affollano la nostra vita e la schiavizzano. La vera carità è verso chi non è in grado di ricambiare.

Prima gli ultimi

Non si tratta solo di migranti, come recita il tema della Giornata: si tratta della nostra umanità e del suo futuro, e il Papa ricorda che per il cristiani il vero motto è e dev’essere: prima gli ultimi!

Bisogna rovesciare la logica del mondo che giustifica il “prima io e poi gli altri”, lo spirito individualista, «terreno fertile per il maturare di quel senso di indifferenza verso il prossimo, che porta a trattarlo come mero oggetto di compravendita, che spinge a disinteressarsi dell’umanità degli altri e finisce per rendere le persone pavide e ciniche». Sono questi i sentimenti, sottolinea il Papa, che spesso si nutrono «di fronte ai poveri, agli emarginati, agli ultimi della società». Eppure nella logica del Vangelo gli ultimi vengono prima.

La parte centrale del Messaggio è un appello preciso: «In ogni attività politica, in ogni programma, in ogni azione pastorale dobbiamo – sottolinea Francesco - sempre mettere al centro la persona, nelle sue molteplici dimensioni, compresa quella spirituale. E questo vale per tutte le persone, alle quali va riconosciuta la fondamentale uguaglianza».

Armi vendute da chi poi respinge

«Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a tavola e si lasciano le “briciole” del banchetto».

I Paesi in via di sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati, ma lo sviluppo vero passa per l’inclusione, per il bene delle generazioni future.

La vera sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi non valgono solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che devono essere accolti, protetti, promossi e integrati.