Ripetitori di telefonia mobile, preoccupazione per i residenti del quartiere "Ciappetta"

Dopo aver trattato più volte l’argomento, anche con riferimento agli stralci di piano comunale presentati dai vari gestori di telefonia mobile, riportiamo la denuncia di un gruppo di residenti del quartiere “Ciappetta”, preoccupati, a seguito di lavori di potenziamento di un impianto preesistente, dei possibili effetti sulla salute di ripetitori di telefonia mobile.

La preoccupazione deriva sia dall’aggiunta di nuovi ripetitori a quello già esistente, sia perché l’ubicazione dell’edificio su cui sono installati è in prossimità di due scuole, ovvero, la scuola primaria “Gianni Rodari” e la scuola primaria “Don Bosco Santo”.

Per questo, ci sono state segnalazioni a diverse autorità. Al momento si registra solo la risposta dell’Arpa che, in merito alla verifica dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico emesso dagli impianti autorizzati già presenti e di quelli in fase di installazione presso il sito, ha garantito la programmazione della misurazione di campo elettrico che saranno eseguite in tempi compatibili con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili e che saranno effettuate dal Dipartimento Provinciale competente per territorio e in maniera gratuita.

Di certo, non spetta a chi scrive dare risposte, fare allarmismi o congetture, però è doveroso un intervento da parte delle istituzioni preposte, affinché tutti possano vivere con tranquillità la propria quotidianità.