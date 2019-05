Primi effetti del predissesto: alle cooperative sociali si chiede uno sconto del 20% sui crediti

È datata ieri, 27 maggio 2019, la lettera spedita dal settore Socio Sanitario ed indirizzata alle cooperative sociali che avanzano crediti nei confronti del Comune di Andria. A loro, si chiede di “trattare” con l’Ente.

A seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ed ai fini di procedere ad un risanamento dei conti comunali anche attraverso l’accesso al fondo rotativo, l’ufficio del settore in questione, sotto la direzione della dott.ssa Ottavia Matera, sta procedendo alla determinazione delle somme occorrenti per ripianare le varie posizioni debitorie e stabilire il relativo piano di riparto, «premesso che la liquidità necessaria per assolvere completamente al dovuto non c’è e che, quindi, solo la liquidazione del fondo rotativo da parte dello Stato potrà consentire - così come si legge nella missiva - almeno la corresponsione di un acconto».

Nella lettera viene chiesto agli operatori sociali di esprimere un preventivo assenso, prima della necessaria formalizzazione degli atti e della esatta e definitiva quantificazione del credito, a transigere le pendenze alle seguenti condizioni:

a) estinguere la posizione creditoria vantata nei confronti del Settore Sociale, attraverso una decurtazione del valore nominale del credito dell’80% dello stesso;

b) rinunciare a interessi, commissioni, penali, rivalutazione e quant’altro ne accresca l’importo nonché a qualunque azione giurisdizionale pendente;

c) rinunciare ad intraprendere azioni giurisdizionali per il recupero del credito e/o per il risarcimento del danno e di abbandonare i ricorsi in corso;

d) accettare un pagamento in acconto nella misura da quantificarsi all’atto dell’attribuzione dell'anticipazione del fondo rotativo, presumibilmente nella misura del 40%;

e) in relazione al saldo così rideterminato, al netto dell’acconto, accettare il pagamento del residuo debito in forma rateale per un periodo massimo di 5 anni, che sarà definito nel dettaglio con il settore risorse finanziarie;

f) di impegnarsi ad emettere, in conseguenza della transazione e prima del pagamento, nota di credito pari alla differenza tra l’importo originario del credito e l’importo rideterminato in conseguenza dell’accordo transattivo.

Questi su elencati sono i 5 punti salienti che compongono l’accordo a cui le cooperative sociali che vantano una posizione creditoria nei confronti del Comune sono chiamate a rispondere entro un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della proposta, al fine poi di far redigere gli atti necessari alla formalizzazione della transazione. In pratica, prendere o lasciare, con il rischio esplicitato nella missiva che «ove la massa debitoria del Comune non dovesse ridursi in misura tale da consentire il rientro proposto nel piano di riequilibrio depositato al MEF e alla Corte dei Conti, l’alternativa sarebbe il dissesto del Comune, che, considerando le esperienze vissute da altri Comuni – precisa la dott.ssa Ottavia Matera - , potrebbe comportare l’abbattimento del credito in misura di gran lunga maggiore rispetto al programma qui proposto, oltre a tempi altrettanto lunghi e incerti».