È nata la Comunità Slow Food della Gente del Parco nazionale dell’Alta Murgia

I Frattali della felicità, percorso di educazione all’affettività presso l’I.C. “Mariano-Fermi"

Cultura

Sono stati creati momenti di condivisione in cui i ragazzi in cerchio si sono interrogati su cosa è per loro la felicità, se la felicità c’entra con l’amore, quanto dura la felicità e come si conquista