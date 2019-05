L'Alfa Teatro lancia l'idea di un coordinamento per la cultura

L’ALFA Teatro lancia un appello affinché tutti gli operatori culturali della città possano incontrarsi, conoscersi e programmare insieme attività in modo organico e stabile.

«La nostra città vive un fermento culturale e artistico da anni senza indirizzo e senza progetto condiviso.

I giovani, in particolare, hanno bisogno di credere in una città del futuro con una programmazione seria per date ed eventi mettendo in rete risorse, talenti, idee, sponsor, fondi, previa ricerca legislativa adeguata a livello nazionale e regionale.

Solo un'attenta analisi dei bisogni, degli obiettivi e delle finalità da perseguire può costituire la città che vogliamo, con un'identità all'avanguardia e sensibile a tutte le forme artistiche, oltre le amministrazioni di turno, e senza nuocere ad alcuno che si occupi di cultura e arte.

Le realtà associative sul territorio tra di loro non si conoscono neppure. Pertanto, vorremmo capire chi siamo. Un censimento vero e proprio, cosa facciamo, se nella vita l’unica nostra professione è quella artistica, se stilare un calendario, una stagione annuale predefinita, sia una chimera o possibilità concreta. E provare a dare vita ad un coordinamento cittadino.

Quindi, ti invitiamo a partecipare all'incontro che si terrà il 3 giugno, alle ore 20:30, presso la sede della “Nuova Andria Calcio” in via Capuana n.9».