Pratiche per i dehors nel centro storico ferme al palo, a rimetterci sono sempre gli operatori

La questione delle autorizzazioni dehors sembrerebbe essere direttamente proporzionale all’andamento meteorologico che sta caratterizzando questa pazza primavera 2019.

Malgrado la bella stagione tardi ad arrivare, infatti, in città gli operatori commerciali si stanno adoperando da settimane per non farsi trovare impreparati.

Mentre per i gestori di attività commerciali fuori dalle mura del centro storico le pratiche per il rilascio dell’autorizzazione all’allestimento dei dehors procedono più o meno nella normalità, quelle per le attività ubicate nel centro storico sono ferme negli uffici comunali.

Con l’approvazione, il 22 gennaio scorso, del “nuovo” regolamento dei dehors, sia i tecnici degli uffici che gli stessi commercianti che hanno fatto istanza di rinnovo, ma che in realtà si tratta di un vero e proprio adeguamento al “nuovo”, si son dovuti studiare la nuova regolamentazione, facendo allungare inevitabilmente i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

Nell’ufficio licenze, inoltre, manca il dirigente che dovrebbe assumersi la responsabilità degli atti, e ciò ha ulteriormente rallentato la macchina burocratica.

Si aggiunga che gli uffici comunali sono sotto organico: il comune di Andria conta circa 350 dipendenti quando una città con oltre 100mila abitanti ne dovrebbe contemplare ben 800 – ma questo è un altro capitolo che tratteremo nei prossimi giorni.

Rimpalli di responsabilità poi tra l’ufficio licenze e l’ufficio viabilità non fanno altro che complicare ulteriormente il rilascio dell’autorizzazione da parte di un Comune che, non dimentichiamolo, è in pre-dissesto e sotto l'egida del commissario prefettizio.

Dal canto dei commercianti, come già accennato, la dubbia interpretazione del nuovo regolamento ha fatto sì che le stesse richieste fossero inoltrate, dopo aver consultato il parere di tecnici ed esperti, solo qualche settimana fa, ingolfando l’attività degli uffici comunali.

L’unica certezza sta nei diritti di segreteria quintuplicati (da 50 a 250 euro); raddoppio della tassa di occupazione spazio pubblico, oltre ad assicurazione obbligatoria della struttura e tassa rifiuti che praticamente sui dehors incide al pari di uno spazio interno.

In tutto questo ci rimettono gli operatori e la città. Alla faccia di quell’Andria rinata economicamente, culturalmente e socialmente.