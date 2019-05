Martedì 4 giugno, presso la Multisala Roma, alle ore 19:00, con inizio proiezione alle ore 19:15, sarà il film documentario "Alla salute" di Brunella Filì, con Nicola “Nick” Difino, premiato da giuria e pubblico al "Biografilm Festival International Celebration of Lives 2018" di Bologna.

«Ho incontrato Nicola Difino lo scorso dicembre a Bari durante la presentazione di un libro e in quella occasione sono venuta a conoscenza del film documentario “Alla salute”. Così ho deciso di suggerire l’idea all’ associazione Onda d’urto - Uniti contro il cancro Onlus di Andria, la quale ha da subito espresso grande interesse e curiosità per il film» riporta la dott.ssa Marianna Matera psicologa- psicoterapeuta.

La vicepresidente dell’associazione, dott.ssa Angela Somma, ha spiegato le motivazione che l’hanno spinta ad accettare la proposta: «È ormai noto come, dal 2014, la nostra associazione sia impegnata, non solo in uno studio di ricerca su possibili fattori di rischio che porterebbero all'insorgenza di neoplasie, soprattutto tra i più giovani, ma anche nell’informare e sensibilizzare la cittadinanza, rispetto ad uno stile di vita sano per il benessere psicofisico e per una migliore qualità della vita. In tutti questi anni, dunque, ci siamo sempre occupati di prevenzione, ma non è mai mancato il confronto diretto con le storie di vita di chi la malattia l’ha vissuta o si trova ad affrontarla in questo momento. E’ mia grande premura sempre ricordare a tutti che Teresa Calvano, componente del nostro direttivo, è stata una giovane donna che ha contribuito, pur vivendo nella malattia, a donare sorrisi e positività a chi viveva nello sconforto della malattia e non solo. L’insegnamento che ha lasciato, a me personalmente, è quello di non dimenticare mai chi vive il disagio della malattia; il bisogno di conforto e supporto in momenti difficili anche per coloro che si prendono cura delle persone malate, soprattutto i familiari; la necessità di far conoscere questa realtà anche a quanti ne sono lontani, apprezzando sempre il valore della vita.

Si può cercare la felicità anche con il cancro? Credo che essere felici o meno non dipenda solo dalla condizione di salute di un individuo: diverse persone infatti possono essere infelici pur non avendo il cancro. Questo è l’interrogativo che il film si pone di analizzare attraverso la storia personale del protagonista con l’intento di veicolare un messaggio positivo a chi questa realtà la vive in prima persona e non. Ringrazio le mie colleghe psicologhe, la dott.ssa Emanuella Cannone e la dott.ssa Marianna Matera, per avermi suggerito e supportato nell’ organizzazione di questo evento speciale: anche grazie a loro tutto questo sarà possibile. Un grazie anche ai nostri sponsor che hanno permesso di regalare ai cittadini andriesi questa opportunità» ha concluso la dott. Somma.

L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero: 370/1486996.

Dopo la proiezione del film è previsto un dibattito con la regista Brunella Filì, il protagonista Nicola Difino e il Dott. Attilio Guarini, oncoematologo.