Domenica scorsa, a Grottaglie, si sono tenuti i campionati regionali di atletica leggera FISDIR (Federazione Italiana Sport Paraolimpici degli Intellettivo Relazionali), organizzati dal comitato provinciale FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), a cui hanno partecipato alcuni ragazzi dell’associazione di volontariato “Camminare Insieme”, accompagnati dalle famiglie, dalle operatrici e dalle volontarie del SCN del Mo.Vi.

Carlo Ceci Ginistrelli, uno dei ragazzi che ha partecipato ai campionati, ha raccontato l’esperienza vissuta: «Quattro macchine sono partite da Andria per andare a Grottaglie, ma non come "turisti per caso", ma come "atleti per caso". Un magnifico prof. Pino Tortora, due stupende Sabrina e Fiorenza, con la complicità delle volontarie del SCN del Mo.Vi., Giorgia, Doriana e Mariateresa, che da gennaio hanno iniziato ad allenarci. Siamo entrati nello stadio proprio come “atleti per caso”, di fronte a gruppi in divisa, allenati in stadi e da lungo tempo. Essere sulla linea di partenza con altri e di correre seguendo la mia pista mi ha fatto volare in alto e mi ha reso felice».

Invece, Fiorenza Moschetta, operatrice dell’associazione “Camminare Insieme” ha spiegato il percorso e le motivazioni che hanno portato alla partecipazione alle gare di domenica e ha denunciato l’assenza di strutture a disposizione per gli allenamenti pomeridiani: «Chi siamo? Beh, definirci non è semplice. Ci proviamo: siamo un gruppo di amici conosciutisi grazie all’associazione di volontariato “Camminare Insieme” che, un anno e mezzo fa, circa, ha cominciato ad allenarsi, con gli attrezzi donati dai genitori, presso il campetto decadente della villa comunale. Un gruppo di amici ben assortito, formato da Carlo, Salvatore, Marco T., Marco P., Francesco, Mattia, Abdul che si è alimentato con l’entusiasmo e la voglia di fare squadra con un valore aggiunto: la crescita attraverso lo sport. La partecipazione alle gare di domenica rappresenta un’ importante dimostrazione di quanto lo sport sia uno strumento per infondere benessere e spirito di squadra, perseguendo quella crescita collettiva che si auspica possa avvenire a partire da un piccolo gruppo come il nostro e per contagio di tutta la comunità».

Mariateresa Montrone, volontaria del SCN del Mo.Vi., infine, ha raccontato le emozioni di chi si è approcciato da poco a questa tipologia di attività: «Domenica ho partecipato al campionato regionale di atletica leggera FISDIR Puglia. È stata una giornata piena di entusiasmo. Noi, sicuramente, eravamo l’unica associazione che si occupa principalmente di disabilità e che ha intrapreso questo percorso come attività alternativa. Una bella esperienza che, sicuramente, si ripeterà».