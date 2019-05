Domani in viale Crispi un flashmob nazionale di danza cuore a cuore

Appuntamento anche ad Andria, sabato 1° giugno alle 11.30 in viale Crispi, per il flashmob nazionale di danza cuore a cuore, danza rivolta a mamme in attesa e mamme col proprio piccolo in fascia o marsupio.

Il progetto e la coreografia sono di Elena Alessandra Zo, danzatrice, insegnante, consulente del portare e ideatrice del metodo (www.cuoreacuore.eu), che da 5 anni insegna alle mamme questo modo così speciale di coccolarsi e conoscersi e condividere momenti di vita e di arte, e che da un anno forma insegnanti in tutta Italia.

Attraverso questo evento molto importante per la comunità babywearing nazionale, si festeggerà l’arte di portare i nostri bambini in fascia, ma non solo, anche la maternità, l’amicizia, il sostegno tra donne.

Le città coinvolte sono dodici, tutte guidate da insegnanti diplomate e affiancate, laddove non lo siano esse stesse, da consulenti del portare.

Si danzerà ad Asti guidati da Elena Zo, a Torino guidati da Giusi Fasano, Sara Boido e Arianna Aimone, a Bra guidati da Valentina De Ciechi, a Mondovì guidati da Manuela Marchisio, a Genova guidati da Valeria Corradino, a Bergamo guidati da Paola Resta, a Parma guidati da Fulvia Frambati, a Roma guidati da Arianna Aramini, a Grosseto guidati da Eva Magalotti, a Bari da Katia Rossi e Valentina Albano, Andriaguidati da Katia Rossi e a Catania guidati da Marianna Leone.

Le date sono:

Asti, sabato 1 giugno alle h. 18, in piazza Statuto

Bra, sabato 8 giugno alle h 17,30, in via Cavour

Mondovì sabato 25 maggio alle 11, in via Marconi

Torino domenica 9 giugno alle h 17 in piazza Castello

Parma domenica 2 giugno alle h 17,30, al parco bizzozero

Genova (in via di definizione)

Bergamo domenica 9 giugno alle h 16,30 in piazza Vecchia

Roma domenica 9 giugno alle h. 11

Catania domenica 2 giugno, alle h. 11, lungomare Liberato

Bari domenica 9 giugno alle h. 10,30 in piazza del Ferrarese

Andria sabato 1 giugno h. 11,30 in viale Crispi

Grosseto (in via di definizione)

Sono coinvolte centinaia di mamme e coi loro bambini, in un evento che vuole diventare, in ogni città, anche occasione di raduno per i “genitori canguro” della zona, e di conoscenza e diffusione del babywearing per i neofiti.

Una grande festa che profuma di amore e coccole, che ha il suono di bella musica, e che brilla della bellezza dei sorrisi di mamme e bimbi, magari anche di qualche lacrima di commozione e gioia.