Oltre 400 bambini e ragazzi di scuole dell’infanzia, elementari e medie sono stati accolti a Bari presso il Polifunzionale della Polizia di Stato dove la Sezione Polizia Stradale in collaborazione con l’Aci-Puglia ha proceduto alla premiazione degli elaborati prodotti nell’ambito del progetto “Sulla strada: diritto alla mobilità e disabilità”.



La manifestazione, apertasi con l’inno nazionale intonato dai piccoli delle scuole dell’infanzia, ha visto i saluti e gli interventi del Presidente dell’Aci-Bari, del Dirigente della locale Sezione di Polizia Stradale, del responsabile della Commissione traffico e circolazione e dei rappresentanti dei Comuni di Bari, Ruvo di Puglia e Andria, sedi delle scuole premiate.

La visione degli elaborati delle scuole intervenute è stata occasione per riflettere sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada con una particolare attenzione per le persone disabili e per il rispetto di infrastrutture ed ausili alla guida che ne facilitano gli spostamenti.

L’atmosfera che riempiva la sala è stata resa ancor più gioiosa dalla ricorrenza del compleanno di uno dei bambini premiati, festeggiato da tutti i presenti con una torta a forma di segnale stradale.