Lavori di riqualificazione del ponte in C.da Martinelli, la ex98 chiusa per 2 km fino a settembre

In diversi articoli nei mesi scorsi avevamo denuncaito le condizioni precarie in cui versava il ponte in contrada Martinelli ad Andria, che sovrasta un tratto della ex statale 98 (oggi sp 2).

Finamente è stata emanata l'Ordinanza n. 04/2019 della Provincia di Barletta-Andria-Trani relativa all’interdizione al traffico veicolare stradale dal giorno 03/06/2019 al 03/09/2019 della S.P. n.2 ex 231, nel tratto compreso tra il km. 46+080 e il km. 47+780 a causa dei “Lavori di riqualificazione strutturale e recupero conservativo dell’opera d’arte situata sulla Strada Comunale Martinelli e di scavalco della S.P. 2 ex 231.”

Possibili disagi si potranno verificare alla circolazione stradale della S. P. 2 ex 231, a partire dal 03 giugno fino al 03 settembre 2019, dovuti prettamente a motivi tecnici e di sicurezza legati alle fasi di esecuzione dei lavori di riqualificazione strutturale dell’impalcato posto in corrispondenza della progressiva km. 46+750 (Ponte Martinelli).

I lavori determineranno di conseguenza la chiusura alla circolazione veicolare del tratto stradale compreso tra il km. 46+080 e il km. 47+780 ad eccezione dei mezzi dell’Amministrazione Provinciale all’uopo autorizzati.

Pertanto, si avvertono gli utenti di tutti gli automezzi in genere, motocicli e ciclomotori interessati a percorrere la viabilità soggetta alla chiusura, che potranno usufruire di percorsi alternativi, nelle possibili origini e/o destinazioni, così come individuati ed indicati da appositi segnali stradali, riportati nell’elaborato grafico allegato, che qui si esplicitano:

- via Castel del Monte, Viale Pietro Nenni, Via Canosa, via SS. Salvatore per quanto attiene la viabilità del Comune di Andria;

- S.P. n. 31 ex n. 43 (Andria-Troianelli-Montegrosso) viabilità provinciale;

- S.P. n. 37 ex n. 30 (dalla S.P. n. 2 ex 231all’altezza dell’Azienda Papparicotta per Corato) viabilità Provinciale;

- S.S. 170 dir. A per quanto attiene la Viabilità dell’A.N.A.S.