Tutto pronto per il bimbimbici 2019!

Giunta alla ventesima edizione, domenica 2 giugno torna nella nostra città il Bimbimbici, l’iniziativa promossa da “FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta” per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi, a partire dagli spostamenti quotidiani tra casa e scuola.

Come un’abitudine collaudata e consolidata, nella nostra città l’organizzazione dell’iniziativa è a cura del “Gruppo Sportivo della Polizia Locale”, presieduto da Domenico Strippoli, che ha predisposto un’allegra pedalata lungo un percorso urbano. Il Bimbimbici, che ha sempre visto la partecipazione di tantissime persone di tutte le età (bambini, famiglie e adulti), invita la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di prestare attenzione e di correggere alcune abitudini in termini di mobilità urbana: purtroppo diversi atteggiamenti sbagliati danneggiano l’ambiente in cui viviamo. Analogamente la manifestazione sollecita le amministrazioni comunali a più attenzione a zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità e la sicurezza nei centri urbani.

Il locale “Comitato dei Genitori dei bambini leucemici” - a nome del suo portavoce Francesco Piscardi – ringraziando il gruppo sportivo della Polizia Locale per il coinvolgimento attivo nell’iniziativa da ormai diverso tempo, ricorda che al termine della passeggiata verrà svolta una lotteria con ricchi premi donati dagli sponsor (biciclette, gadget e-mobility, t-shirt, prodotti tipici, oggetti hi tech e tanto altro)

Come ogni anno il ricavato della lotteria verrà impegnato, viste le finalità della manifestazione stessa, in iniziative di carattere ambientale.

Per questo anno, vista anche l’attenzione e la preoccupazione della popolazione per le implementazioni degli impianti di telefonia mobile (antenne), il Comitato si impegnerà a velocizzare il ripristino delle n. 3 centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici (purtroppo ferme in manutenzione da diverso tempo), a favorire il libero accesso ai dati della centralina mobile di rilevazione della qualità dell’aria collocata in via V. Giulia e a promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione del “Forum Ambiente e Salute”.

Il comitato dei genitori essendo parte del neocostituito Forum, un’aggregazione di oltre 40 associazioni locali solidali ed attive anche su tematiche ambientali, ha coinvolto lo stesso per rendere il Bimbimbici 2019 ancora più entusiasmante e stimolante.

Ci troverete in piazza Vittorio Emanuele II (Catuma) alle ore 8.30 di domenica 2 giugno. Il percorso: Piazza Vittorio Emanuele II, via Porta Castello, via Bovio, via XX Settembre, piazza Trieste e Trento, via Napoli, via Firenze, via Duca di Genova, via Montegrappa, via Verdi, via Puccini, via Togliatti, via Fleming, via Don Minzoni, Piazza Sorelle Agazzi, via Sant'angelo, Piazza Ruggero Settimo, via Jannuzzi, Piazza Imbriani, via Regina Margherita, via Duca di Genova, corso Cavour, via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II.

Vi aspettiamo numerosi con i vostri ragazzi!