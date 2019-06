Stalli a pagamento e nuove fasce orarie, in arrivo un nuovo salasso "a sorpresa"

Sull'albo pretorio si può visionare l'ordinanza n.270 del 30/05/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa all’istituzione di ulteriori 214 stalli di sosta (n. 75 in I fascia e n. 139 in II fascia) a pagamento e nuove fasce orarie da aumentare, sempre a pagamento, sia la mattina, che il pomeriggio. La fascia mattutina sarà dalle ore 8:30 alle ore 13:00, mentre quella pomeridiana dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

In piazzale Soffici, piazzale G. Falcone, via Tintoretto, via Giotto, via R. Sanzio, via M. Buonarroti, via Tiepolo e piazza Marinai d’Italia la sosta sarà a pagamento solo durante le ore del mercato settimanale, ovvero, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 del lunedì.

L'incremento degli stalli riguarderà via Salvator Rosa (da Via Pisani a Via G. Poli - lato sx), via Bandiera e Moro (da Via Q. Sella a Via XX Settembre – lato dx), via Barletta (da Viale V. Giulia a passaggio a livello - lato dx), via Ferrucci (da Viale V. Giulia a Piazza Umberto I° - lato dx), via G. Verdi (da Via Bisceglie a Via Gorizia - lato dx), via G. Verdi (dal civ. 112 a Via Boito – lato dx), via Perugia (da viale V. Giulia a Via Guicciardini lato sx), pendio San Lorenzo (da Via Attimonelli a Via Porta Nuova – lato sx), via Porta Nuova (da Via Pendio S. Lorenzo a Via Magellano – lato sx), via Porta Nuova (da Via Magellano a Via Carmine – lato dx), via Manthoné (da Via Porta Nuova a Via Annunziata - lato dx), via Potenza (da Viale V. Giulia a Via Bologna – lato dx).

Non è dato sapere da quale giorno partiranno detti aumenti. Infatti, nella determina è riportato che: “Tutte le suddette nuove discipline relative alla sosta a pagamento dei veicoli, alle nuove tariffe, ai nuovi orari, all'utilizzo dei parcometri e alla sorveglianza a mezzo degli Ausiliari del Traffico, diverranno operanti non appena saranno ultimati i lavori di l’installazione dei parcometri e della relativa segnaletica stradale”.

Quindi, nonostante il danno dei salassi, anche la beffa di dover controllare la segnaletica ogni volta che si parcheggia per evitare di dover essere sanzionati per non aver pagato, per responsabilità altrui, il grattino dovuto.