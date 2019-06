Oggi la notte dei Santuari, alla Madonna dell'Altomare la preghiera comunitaria "Sotto il tuo manto"

Ha avuto avvio ieri, con la novena di Pentecoste, il ricco programma di eventi che culmineranno nella celebrazione dell'11 giugno in onore di una delle Madonne più amate dagli andriesi, la Madonna dell'Altomare.

Questa sera il santuario sarà interessato da una festa nazionale, la Notte dei Santuari, con la preghiera Mariana “Sotto il tuo Manto” a mezzanotte.

Ecco il programma ufficiale degli eventi:

SABATO 1 GIUGNO – Notte dei Santuari

– ore 22.00: Confessioni

– ore 00.00: Preghiera Mariana “Sotto il tuo Manto”

DAL 3 ALL’8 GIUGNO – Novena di Pentecoste

– ore 6.30-9.00-18.00: SS. Messe

– ore 19.00: Rosario e Novena (Vespri solenni), durante la novena sarà raccolto l’olio per la lampada votiva alla Madonna

– ore 21.00: Momenti di preghiera dei gruppi parrocchiali

MARTEDI’ 4 GIUGNO:

– ore 6.30-8.00-9.30-11.00-18.00: SS. Messe

DOMENICA 9 GIUGNO – Domenica di Pentecoste

– ore 7.00: Lodi e Santa Messa della Comunità

– ore 9.30-11.00: SS. Messe

– ore 19.00: Santa Messa e accensione della lampada votiva alla Madonna

LUNEDI’ 10 GIUGNO – “Festa della B.V. Madonna della Chiesa”:

– ore 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: SS. Messe

– ore 22.00: Veglia Mariana e incoronazione della Madonna

MARTEDI’ 11 GIUGNO – Festa della Madonna dell’Altomare

– ore 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 (presiede il Vescovo), 9.30, 10.30, 12.15: SS. Messe

ore 11.45: Supplica a Maria Santissima

ore 18.00: Processione – Itinerario: via San Vito, via Imperatore Costantino, via Dei Gracchi, via Giustiniano, via Don Riccardo Lotti, via Annunziata, via Orsini, via Sant’Angelo, piazza Sorelle Agazzi, via Montessori, viale Alto Adige, via Don Luigi Sturzo, piazza Marconi, via Principe Amedeo, via Bonomo, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via Alcide De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto I, via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine, piazza Altormare

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO – GIORNATA PER GLI AMMALATI

– ore 6.30, 8.00, 9.30, 11.00: SS. Messe

– ore 16.00: Raduno presso RSA “Madonna della Pace”

– ore 16.30: Processione – Itinerario: via Sofia, via Bucarest, via Amsterdam, via Berna, via Parigi, via Madrid, viale Bruno Buozzi, corso Cavour, viale Istria

– ore 18.00: Santa Messa per gli ammalati nel cortile dell’ospedale “Bonomo”. A seguire Processione di rientro: via Duca di Genova, corso Cavour, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele, via Vaglio, via La Corte, piazza La Corte, via Corrado IV di Svevia, via Federico II di Svevia, via Porta Nuova, via Carmine, piazza Altomare, via Bottego, Oratorio

– ore 20.00: S. Messa per gli ammalati – in oratorio. Arrivo della Madonna e benedizione degli ammalati