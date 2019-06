Siamo alla fine dei terribili anni Quaranta, gli andriesi sono ancora storditi dagli avvenimenti che avevano portato Andria sull’orlo della guerra civile. La Provvidenza è sempre presente nella Storia degli uomini e dell’uomo. Solo che, come tutti, i Potenti veri si rivelano con discrezione anche con gesti che vanno colti dalla intelligenza umana, quando e se ne è capace. In quel decennio di guerra e fame a presidiare il suo popolo la Provvidenza inviò mons. Giuseppe di Donna, un uomo che la povertà l’aveva conosciuta nella sua cittadina (Rutigliano), un prete che la violenza mista alla miseria l’aveva vissuta in Madagascar, un vescovo che la fragilità dell’uomo l’ha vissuta sul suo corpo, sia in modo attivo con le privazioni alle quali si esponeva a favore della sua gente sia in modo passivo per la malattia che lo ha accompagnò nell’ultima fase della sua vita.

Sono questi uomini che entrano nella Storia magari anche per una intuizione. Quando tutti parlavano di diritti, di assetti sociali, di salari, Mons. Giuseppe di Donna si preoccupò dell’uomo, della esigenza urgente che ognuno diventasse persona, quindi che ciascuno crescesse anche sotto il profilo della formazione umana e culturale. Fu lui a chiamare uno dei novelli sacerdoti più brillanti e affidargli la missione più audace: occuparsi del mondo del lavoro, non in maniera astratta ma intervenendo nei processi formativi, produttivi e sociali. Don Riccardo Zingaro si trovò così catapultato in un mondo diverso da quello che magari aveva sognato, lui laureato in teologia. Prima di formare gli altri capì che doveva formarsi lui, per questo se ne andò a studiare. Poi tornò con le idee chiare.

Riccardo, Vincenzo e Giovanni erano tre giovani braccianti dalla cultura molto sommaria: avevano fatto studi fattizz che andavano dalla prima alla terza elementare. Tutti e tre però avevano imparato che non si vive solo per sé ma anche per gli altri. Lo avevano imparato in famiglia e soprattutto nelle parrocchie che erano soliti frequentare. Fu all’inizio degli anni Cinquanta che un incontro cambiò il loro destino. Non il loro personale ma quello relativo alla loro funzione sociale. Don Riccardo cercava collaboratori ma li voleva dallo stesso mondo che doveva curare perché operassero conoscendo i problemi che dovevano trattare. Riccardo sarà a lungo presidente della Comunità Braccianti, Vincenzo farà una specie di assistente sociale fino a dirigere il patronato, a Giovanni sarà affidata la cassa della comunità con la responsabilità di curare il tesseramento. Tre uomini, con altri, che fanno pensare ai pescatori della Palestina chiamati a sconvolgere il mondo dall’alto della loro ignoranza e con il tratto della loro umiltà. Da dove attingeranno tanta energia e coraggio? Dai tre anni di preparazione al seguito del Maestro. E i braccianti? E qui la intuizione più grande di don Riccardo: la formazione. Il direttivo, sempre democraticamente eletto, si riuniva il lunedì di ogni settimana per darsi un obiettivo e selezionare i mezzi; tutti i soci si riunivano il mercoledì della settimana per il pensiero religioso ma anche la comprensione degli avvenimenti. E poi la domenica nella chiesa di Mater Gratiae dal 1954 (anno del ritorno al culto) per quella messa che tanta invidia suscitava negli altri sacerdoti: la chiesa gremita di volti bruciati dal sole lì riuniti nella speranza di capire il futuro.

Questo metodo formativo portò Riccardo e Vincenzo a essere protagonisti anche della storia amministrativa della città. Infatti allora al consiglio comunale approdava il meglio della società andriese e ciascuno degli eletti non era sconosciuto personaggio all’avventura, ma “portavoce” vero degli organismi associativi che contribuivano ad eleggerli e le cui istanze erano impegnati a portare avanti. E questo sia nel mondo cattolico che in quello comunista. Nel 1966 i consiglieri comunali Riccardo e Vincenzo furono decisivi nella formazione dell’amministrazione rompendo il gioco per una volta delle ambizioni personali. Potettero farlo perché prima di partecipare al consiglio comunale essi coinvolgevano i soci nell’assemblea del mercoledì, partecipavano alle riunioni del direttivo del partito e poi del gruppo consiliare e se necessario alle riunioni di maggioranza. Le decisioni in consiglio comunale erano veramente “democratiche” il che non vuol dire che erano esenti da difetti, ma erano comunque interpreti di volontà collettive. L’interesse di parte, se c’era, era comunque incanalato in un più vasto disegno collettivo. Ecco perché anche il bracciante, l’operaio, l‘artigiano potevano diventare protagonisti. E questo accadeva per tutte le organizzazioni sociali di ispirazione cristiana e, di riflesso, anche in quelle di sinistra. Quando l’operaio Salvatore Civita, comunista, interveniva in consiglio poteva consentirsi il lusso di parlare su tutti gli argomenti perché su tutti gli argomenti era diventato “competente”. Erano veramente dei portavoce. Con la Comunità Braccianti collaboravano anche fior di professionisti (cito solo per pigrizia quelli della prima ora: Di Chio e Manco. Ma la prima fila era sempre dei braccianti.

Quando comparve la televisione la Comunità Braccianti fu tra le prime associazioni ad acquistarne una, ad attrezzare la sala per consentire ai braccianti di essere informati per diventare cittadini. Il vostro narratore godeva del doppio privilegio di essere il figlio dell’economo e il chierichetto fisso della messa domenicale, godeva quindi del diritto di poter andare a vedere la televisione quando era allocata vicino al forno di vicolo santa Chiara. Il momento più drammatico era quello del telegiornale, quando gli animi si scaldavano e si scatenavano discussioni furibonde: il povero televisore veniva minacciato come se fosse il responsabile delle notizie.

Il chierichetto capirà dopo, quando vedrà che quei temi ritornavano poi nell’assemblea del mercoledì per essere illuminati da don Riccardo o dagli esperti vari. Qualcosa di simile accadeva anche a sinistra. Così si è formata la democrazia in Andria.

Avrei potuto fare un lungo elenco delle opere realizzate da don Riccardo e i suoi braccianti. Mi è sembrato però che questo fosse il tratto saliente del suo impegno sociale di cui ha beneficiato anche il vostro narratore. Su questo terreno, da vero leader, riuscì a trascinare molti altri sacerdoti. Di qui la gratitudine degli andriesi di oggi verso uomini, noti e no, che ricostruirono la città come comunità dalle macerie della guerra.

Nota: in occasione del ventennale della morte di don Riccardo una Santa messa sarà celebrata oggi, domenica, alle ore 19 presso la chiesa di san Francesco. Saranno ricordati anche i suoi collaboratori tra cui Riccardo Guglielmi, Vincenzo Ciciriello e Giovanni D’Avanzo e tutti gli altri, da Calvano a Scaringella, da Di Chio a Manco, etc.