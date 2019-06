Donne aggredite e rapinate in pieno centro nell'indifferenza generale

Un episodio che ha tratti agghiaccianti: in primis perché si parla di un'aggressione armata ai danni di due donne in pieno centro, che poteva sfociare in un esito molto più tragico. Dall'altra, ancor peggio, perchè l'aggressione, nonostante le urla delle donne, si è consumata in un clima mafioso, omertoso: nessuno tra i residenti che si sia affacciato a sentire, a prestare aiuto, anzi...

«Questa notte (ndr ieri) - racconta il figlio della donna aggredita - ad Andria all'1.00 circa mia madre e mia sorella a piedi dopo una cena con amici, si dirigono alla macchina per rientrare a casa.

Si fermano all'angolo tra via Sonnino e via Pontano. Due tizi incapucciati e con il passamontagna si dirigono a gran velocità verso di loro. Uno dei due uomini è alto e va verso mia madre. L'altro, più basso, punta mia sorella.

L'uomo alto afferra la borsa e tira. Mia madre ha un moto di resistenza, tira a sua volta con forza. Lui, impreparato alla reazione per un attimo perde l'equilibrio, lei ne approfitta e carica giù una borsata con tutte le sue forze verso la testa dell'uomo. Manca il bersaglio. Rabbia. Di entrambi.

Lui estrae un coltello, punta al viso. Lei riesce a scansarsi, la punta del coltello graffia la guancia. Altri colpi. A vuoto, tranne uno che solleva un lembo di carne del dito dove c'è la fede. Lui la scaraventa per terra, finalmente il manico della borsa cede e l'uomo può portar via il suo misero bottino di guerra di 15 euro. Nel frattempo Sabrina urla per tutto il tempo, talmente forte che l'uomo che avrebbe dovuto sottrarle a sua volta la borsa tentenna, ha paura e non riesce nell'impresa. Quando il collega scappa via, lo segue.

Si affaccia un signore al balcone e chiede cosa è successo. Mia sorella che aveva urlato per tutto il tempo spiega che sono state aggredite e che hanno chiamato la polizia. Il signore rientra in casa e chiude le imposte.

Nessun altro si affaccia o presta soccorso.

La polizia arriva dopo 20 minuti.

L'intenzione è quella di stampare questo breve racconto e affiggerlo sulle porte dei residenti del quartiere che hanno udito le urla di stanotte e ricordare loro che l'omissione di soccorso è un reato!»