Si è svolta questa mattina al Castello Svevo di Barletta la cerimonia per il 73° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, promossa dalla Prefettura di Barletta Andria Trani d’intesa con il Comune di Barletta ed alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

La giornata si è aperta con la deposizione delle corone alla memoria dei caduti, da parte del Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, e del Vice Sindaco di Barletta, Marcello Lanotte, cui hanno fatto seguito la Preghiera per la Patria officiata dal Vicario dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Don Filippo Salvo, la lettura, da parte del Prefetto Sensi, del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il saluto del Vice Sindaco di Barletta Marcello Lanotte.

A margine della cerimonia, il Prefetto Sensi, assieme alle autorità intervenute, ha consegnato le medaglie d’onore per i cittadini, militari o civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, una onorificenza di “Vittima del Terrorismo” con medaglia d’oro, le distinzioni onorifiche dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (per ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere militari e civili) ed una onorificenza pontificia di Commendatore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro.