"Testimonial Fpn 2019": realizza uno slogan per il Summer Camp 2019 e vinci il Jova Beach Party

Vuoi essere lo speciale Testimonial del “Summer Camp 2019” organizzato dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità?



Partecipa al contest "Testimonial FPN 2019", semplicemente inviando entro l’8 giugno 2019 il tuo personale slogan relativo al messaggio che vorresti divulgare in merito al Summer Camp 2019: percorsi inclusivi per le neurodiversità.

Fai pervenire uno slogan breve ed efficace (max 20/25 lettere) direttamente all'indirizzo e-mail della Fondazione Pugliese (info@fondazionepuglieseneurodiversita.it).

L’idea più originale e divertente verrà stampata sulla maglietta ufficiale del Summer Camp 2019, ed il suo ideatore sarà il testimonial ufficiale del suo outfit sui social media della FPN, ma soprattutto si aggiudicherà un biglietto per l’evento dell’ESTATE 2019: il Jova Beach Party che si terrà a Barletta il 20 luglio 2019.

Le Vostre Proposte dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ 8 Giugno 2019, esclusivamente nelle modalità sopra indicate, e saranno valutate da una commissione nominata dall’Ente Organizzatore che, a proprio insindacabile giudizio, proclamerà lo slogan vincitore, riservandosi la possibilità di premiare altre proposte ritenute meritevoli.

In ogni caso tutte le proposte pervenute e partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate per la realizzazione di altri progetti della FPN, così come per ogni uso a carattere promozionale e culturale, senza fini di lucro.