La dott.ssa Flora Brudaglio eletta Presidente del Circolo della Sanità

Il Circolo della Sanità di Andria, a seguito delle votazioni tenutesi il 24 maggio c.a. in occasione dell’Assemblea dei Soci ha eletto all’unanimità la dottoressa Flora Brudaglio Presidente del Circolo per il biennio 2019-2021.

La composizione del Consiglio Direttivo 2019-2021 sarà la seguente:

Presidente Flora Brudaglio medico

Vicepresidente Aldo Carnicella medico

Segretario Giovanna Santoniccolo psicologa

Tesoriere Laura Buonomo medico

Cerimoniere Vincenza D’Avanzo medico

Past President Dora Capogna medico

La prossima Festa del Passaggio delle Consegne si terrà venerdì 28 giugno c.a., alle ore 20.00 presso Villa Monna Lisa, sita in Contrada Santa Lucia S.P.30 Canosa-Corato, Km 1,200-CORATO. Con continuità rispetto al percorso già avviato, i soci e gli ospiti si ritroveranno anche per condividere le linee programmatiche del prossimo biennio che impegnerà ogni socio a sviluppare e/ o maturare il senso di appartenenza al Circolo, al meraviglioso mondo della sanità, riflettendo sul tema ”La cura in una sanità che cambia: ieri, oggi e prospettive future”.

Il Circolo della Sanità di Andria quest’anno compie 35 anni: la festa di giugno per tale occasione costituirà anche un momento di riconoscimento e di ringraziamento per i dieci soci iscritti al circolo da più tempo.

La partecipazione alla Festa del Passaggio di Consegne è rivolta non solo ai soci ma anche ad operatori sanitari, rappresentanti di Istituzioni ed Associazioni che operano nel nostro territorio, a chiunque vuole impegnarsi insieme al Circolo per la costruzione di innovativi percorsi di cura mettendo al centro l’ALTRO che incontriamo sulla nostra strada.