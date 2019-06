Autorizzazioni dehors, da oggi al settore Suap arrivano i rinforzi tecnici

Da lunedì 3 giugno il Settore Suap di Andria sarà dotato di rinforzi tecnici per addivenire più celermente a rilascio delle autorizzazioni per utilizzo dei dehors cioè delle strutture esterne ai locali pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande. Una notizia accolta molto positivamente dall’Associazione di Categoria Unimpresa Bat la quale, già negli anni precedenti sotto la guida dell’Assessore avv. Maria Teresa Forlano e del Dirigente ing. Felice Piscitelli, nel corso degli incontri che di fatto hanno determinato quello che poi è diventato il regolamento approvato dal consiglio comunale, con qualche revisione tecnica, ed entrato in vigore lo scorso 22 gennaio, aveva sempre evidenziato la necessità che, per il completamento dell’iter procedurale e per garantire di dare esecutività ai lavori successivi, il Settore Suap avesse bisogno di un rafforzamento tecnico e questo avverrà da lunedì.

Savino Montaruli, che ha seguito tutte le fasi e gli incontri tecnici che hanno poi portato all’approvazione del Regolamento revisionato ha dichiarato: «Finalmente la nostra voce è stata ascoltata. Se è vero che il Settore Suap di Andria, come emerso anche da un cortese colloquio con la Responsabile, non ha mai smesso di operare per completare l’iter delle autorizzazioni richieste, è pur vero che quanto da noi da tempo richiesto cioè il rafforzamento delle unità tecniche del Suap, era una richiesta fondata e reale.

Come al solito abbiamo dovuto attendere che la politica si mettesse da parte e lasciasse spazio alla operatività senza condizionamenti quindi il Dirigente dott. Giuseppe Borgia, lo stesso, identico di ieri provvede oggi a fare ciò che avrebbe già dovuto fare prima e di questo gliene siamo grati così come siamo grati al Commissario Straordinario del comune di Andria, dott, Gaetano Tufariello ed ai suoi collaboratori per aver cominciato a ripristinare quella regolarità che purtroppo la politica tende sempre a far apparire quale “eccezionalità” senza che ciò lo sia o lo fosse.

Quelle undici imprese che stanno attendendo il rilascio delle autorizzazioni vedranno soddisfatte le loro legittime richieste anche se resta tutto aperto il nodo Soprintendenza la quale ancora non si è mai espressa né ha condiviso quel Regolamento, esattamente come accaduto per la città di Trani dove a distanza di mesi sono emerse quelle realtà da noi sempre denunciate ma che erano state aggirate con affermazioni da parte dell’allora governance e di quelli che vi hanno ruotato attorno. Oggi Trani, per certi versi, è nel caos e speriamo che anche lì si metta finalmente fine a quello che appare spesso lo stupro del decoro urbano della straordinaria città» ha concluso Montaruli.