L'edizione n. 20 di Bimbimbici si è svolta, finalmente, anche ad Andria dopo esser stata rimandata lo scorso 12 maggio per via del cattivo tempo. Ieri, un sole primaverile ha salutato l'allegra compagnia di adulti e bambini che, in sella alla loro bicicletta hanno percorso le vie del centro cittadino.

L'iniziativa promossa da "FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta" è finalizzata a promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l'utilizzo della bicicletta per i piccoli spostamenti e per il tempo libero. Un mezzo alternativo che non inquina l'ambiente e che fa bene alla salute.

Ad organizzare l'edizione andriese il Gruppo sportivo della Polizia Locale con l'adesione del "Comitato Genitori dei bimbi leucemici" di Andria. assieme agli associati del Vespa Club di Andria che ha fornito assistenza ed ha scortato il serpentone di biciclette durante la pedalata collettiva che ha coinvolto circa 400 partecipanti.

Francesco Piscardi del Comitato dei Genitori dei bambini leucemici ha ringraziato il gruppo sportivo della Polizia Locale per l'interazione con l'associazione ed ha ringraziato quanti, con l'acquisto dei biglietti che hanno permesso la partecipazione all'estrazione di ricchi premi messi in palio dai generosi sponsor dell'iniziativa, permetteranno l'attivazione di 3 centraline (attualmente spente) per il monitoraggio dell'aria e dell'ambiente circostante.



In piazza anche il Calcit a sostenere l'iniziativa e a garantire un'informazione in materia oncologica che sia al contempo divulgativa e anche di servizio.

In piazza, l'associazione Andria Bike ha intrattenuto i più piccoli con la realizzazione di un percorso ad ostacoli.

Soddisfazione è stata espressa dal direttivo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Polizia Municipale Andria (dal tenente Domenico Canzio, e dal sottotenente Domenico Strippoli). L'invito adesso è a non aspettare la prossima edizione per salire in sella ad una bici, ma incentivarne l'uso per rispettarsi e rispettare di più l'ambiente che ci circonda.