Altri vip in campo per la partita della solidarietà

Altri nomi, altri vip, altro spettacolo e divertimento per la nona edizione della "Partita della solidarietà", in programma ad Andria, sabato 8 giugno, allo stadio "Degli Ulivi". Sul campo si sfideranno la squadra degli imprenditori andriesi "Amici per la vita" e la “Nazionale italiana calcio tv”. Tra gli azzurri del piccolo schermo sono stati ufficializzati i primi partecipanti alla manifestazione andriese. Ci saranno i due comici di “Colorado”: Marco Bazzani meglio noto come Baz e il “vintage” Nicola Virdis. Anche "Striscia la notizia" sarà presente con l'inviato Luca Galtieri e il "velino" Pierpaolo Petrelli.

Da un altro reality di successo come "Temptation Island", invece, arriverà Andrea Zenga, figlio del portierone Walter. Tra gli ex calciatori di successo, ci sarà anche Pietro Maiellaro, il "Maradona" pugliese che ha illuminato il calcio negli anni 90.

Non potranno mancare i vip che da anni hanno unito il proprio nome a quello della partita della solidarietà di Andria. C'è grande attesa per rivedere in campo gli attori Riccardo Scamarcio e Sebastiano Somma, così come gli ex campioni del calcio come Nicola Amoruso e Gennaro Del Vecchio.

Ad allietare la giornata di sport e beneficenza, grazie alla collaborazione della struttura salentina "Casarana resort", ci saranno anche sei modelle che parteciperanno a Miss Mondo. Il ricavato dell'evento servirà a finanziare il progetto "Senza sbarre" della diocesi di Andria, che punta a reinserire i detenuti in società.

I biglietti possono essere acquistati a Tuttosport (galleria Pisani), Club Brigata Fidelis (via Bologna) e il Bar Notorius (via Puccini)