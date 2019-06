Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Cedimento di via Verdi, terminati i lavori di ripristino del fondo stradale Copyright: n.c.

Terminati in tarda mattinata i lavori di ripristino del fondo stradale ceduto di via Verdi nella parte interdetta al traffico dal giorno 29 maggio.

La chiusura del tratto interessato si era resa necessario per garantire la pubblica incolumità per effetto della riscontrata inconsistenza dello strato di sottofondo come da prima immediata valutazione.

I lavori di ripristino hanno comportato la rimozione di uno strato di sottofondo di circa 50 cm, costituito da materiale piuttosto inconsistente, e successiva posa in opera di materiale calcareo opportunamente costipato in più strati con bitumazione a caldo del tratto superficiale.

I lavori sono stati predisposti dal settore Patrimonio e Manutenzioni del comune di Andria ed eseguiti dall’Andria Multiservice.