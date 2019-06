Inaugurato il 22 dicembre 2011, il sottopasso pedonale di via Bisceglie rappresentò la soluzione ai problemi di collegamento tra due quartieri.

I lavori riguardarono sia la realizzazione di una piazzetta su via Bucarest e sulle vie Tofane e Gorizia che la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra le due piazzette, con sbocco su via Bisceglie. Oltre a tali lavori, si realizzò l’illuminazione pubblica, un sistema di video sorveglianza, zone di sosta con panchine e un muretto a protezione del percorso pedonale e delle piazzette dalla sede ferroviaria.



A distanza di anni, come accade ormai in tante altre zone della città, le piazzette e il percorso pedonale sono invasi da rifiuti e in totale stato di abbandono che trasmette insicurezza in chi percorre di sera quel sottopasso e che meriterebbe, anche alla luce dell’aggressione ai danni di donne negli ultimi giorni, maggior controllo e maggiore sicurezza per chi è costretto a percorrere quel percorso per tornare a casa, soprattutto di sera.

Inoltre, con l'avvicinarsi del caldo, l'accumulo di rifiuti può attirare "ospiti" poco graditi: negli anni scorsi abbiamo più volte riportato segnalazioni di ratti e bisce che infestavano il sottopasso.

Oltre ai dovuti interventi di pulizia e disinfestazione, vogliamo invitare i cittadini a evitare di perpetuare i soliti comportamenti incivili: perché abbandonare buste di rifiuti ogni giorno nei minuscoli cestini? E le televisioni dovrebbero fungere da arredo urbano? Urge rinfrescare le nozioni di cittadinanza e amore per la città e l'ambiente in cui viviamo.