La Parrocchia della Ss. Trinità si prepara a festeggiare il 60esimo anniversario dalla fondazione

Manca poco più di un mese al 16 luglio, quando la parrocchia della Ss. Trinità celebrerà il 60esimo anniversario dalla sua fondazione e consacrazione, avvenuta appunto il 16 luglio del 1959.

In preparazione all'evento, a partire da venerdì la comunità si riunirà in una serie di eventi, religiosi e "profani", di avvicinamento a questo speciale "compleanno.

Di seguito il programma:

Venerdì 7 giugno

– ore 20:00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, con la partecipazione dei sacerdoti che hanno prestato servizio ministeriale in questa comunità.

Domenica 9 giugno

– Distribuzione del numero unico del Giornalino parrocchiale “Comunità Verso”;

– ore 20:30 Musical “Il Risorto” oltre il dolore e la croce, opera rock di D. Ricci in oratorio.

Lunedì 10 giugno

– ore 20:00 “La comunità si racconta” (video e testimonianze di persone che nell’arco degli 80 anni hanno vissuto la vita della parrocchia).

Mercoledì 12 giugno

– Pellegrinaggio a Roma (San Pietro) e partecipazione all’udienza del Santo Padre e visita alle catacombe di Domitilla.

Giovedì 13 giugno

– ore 19:00 S. messa ed Adorazione eucaristica;

In oratorio mini torneo di calcetto tra uomini e donne.

Venerdì 14 giugno

– ore 20:00 Testimonianza “Un cuore nuovo” di Beatrice Fazi, attrice;

Sabato 15 giugno

– ore 19:00 S. Messa comunitaria e Professione di Fede dei ragazzi di III media, con la partecipazione di tutti i gruppi parrocchiali ed operatori pastorali per l'”Assemblea di Sichem”;

– Cena comunitaria in Oratorio.

Domenica 16 giugno

SS. Messe ore 8:00 – 9:30 – 11:00 – 19:00

– ore 10:30 “La famiglia in bicicletta” per le strade del quartiere;

– ore 20:30 In Oratorio serata di Festa animata dalla band “Brauns” e degustazione di prodotti locali con estrazione dei premi della lotteria.