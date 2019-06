Anno intenso di eventi sportivi per gli studenti del Liceo Statale “C. Troya”, guidati dai docenti Gianni De Leonardis, Mariella Bianchino, Santina Quacquarelli e Massimo Sgaringella, coordinati dalla dirigente scolastica Francesca Attimonelli

Diverse le specialità in cu gli studenti, con costanza e dedizione, si sono cimentati confrontandosi nelle varie gare anche con coetanei frequentanti altre scuola.

Ecco le varie tappe che hanno condotto a risultati positivi gli studenti del Liceo.

Percorso di gare avviatosi il 1 febbraio 2019 con la Corsa Campestrea livello provinciale presso Palo del Colle (BA) in cui le allieveGaudio Martina, FusielloAnna, Scarpa Alessia, Bruno SimonaeLampo Mariangela delle rispettive classi 3CL, 2BL, 3AL e 3BSU, si sono classificate al 3º posto.

Sfide che continuano presso il campo Bellavista a Bari nel giorno 5 aprile 2019 in cui gli alunni partecipanti hanno preso parte in diverse gare di Atletica individuali:

Salto in lungo: Zingaro Vincenzo (2CL) -Di Paola Mariachiara(3CL)

Salto in alto: Aruanno Daniele(2BL) - Ruta Ivana(3AL)

Lancio del peso: De Nigris Mario(1AC) - Melo Angelica(2BL)

Lancio del disco: Quatela Sonia(3CL) - Moschetta Gabriele(2BL)

100 m ostacoli: Coratella Flavio (3BL)

100 m: Abbasciano Francesco (2ASU)

400 m: Rutigliano Jose(1CL) - Fusiello Anna(2BL)

1000 m: Zaccaro Emanuele (2CL) - Scarpa Alessia(2BL)

3000 m Marcia: Gaudio Martina(3CL)

La squadra maschile per la gara di staffetta, composta da Zingaro V. , Abbasciano F. , Aruanno D. e Coratella F., si è classificata al 6º posto nella provincia BAT.

La squadra femminile, composta da Fusiello A. , Bruno S. , Gaudio M. e Quatela S., invece, si è posizionata al 5º posto.

Qualifica al 1 º posto a livello comunale e 4 º posto a livello provinciale per la squadra di Pallavolo del liceo costituita da:

Lampo Roberta(1BC)

Scamarcio Angelica (1BC)

Montrone Federica(1CL)

Palumbo Serena(1AC)

De Nigris Mariaelena(2BL)

D’Urso Ilaria(2BL)

Modugno Alessia(2BC)

Tondolo Vanessa(3BL)

Bruno Simona(3AL)

Percorso emozionante per i ragazzi che si è concluso con la gara di Orienteering nella fase provinciale, svoltasi presso “Masseria Ruotolo” a Cassano delle Murge (BA) nella quale i partecipanti Zingaro V. (2CL) , Strippoli P. (3CL) , Sellitri A. (3BC) e Cannone N.(1BC), facenti parte della squadra maschile, si sono piazzati al 6º posto.

Grido di vittoria per la squadra femminile, composta da Fusiello A. , Bruno S. , Lomonte G.(2DL) e Muraglia A.(2DL), poiché hanno superato la squadra del Liceo Scentifico “R. Nuzzi”, qualificandosi sul podio al 2º posto.

«Un caloroso invito - commenta la dirigente Francesca Attimonelli - ai nostri atleti nel continuare a dimostrare il proprio valore in ogni campo e un incoraggiamento nel credere in sé stessi in qualsiasi momento, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni, malgrado gli ostacoli».