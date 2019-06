La vita è un concerto magnifico di incontri, di voci, di bellezza, di verità e di condivisone.

La vita è uno spettacolo incantevole. È un arcobaleno inesauribile di colori. La vita!

Nel mondo più di 800 donne muoiono ogni giorno per complicazioni legate alla gravidanza, prima causa di morte tra le ragazze tra i 15 e i 19 anni. Lo documenta un nuovo rapporto dell’UNICEF, il fondo ONU per l’infanzia, pubblicato in questi giorni, a sostegno della Campagna Ogni bambino è VITA, lanciata per rimuovere o quanto meno ridurre le diseguaglianze tra Paesi ricchi e poveri, in ambito di assistenza sanitaria alle mamme e ai neonati.

Curarsi per le mamme e i neonati in Africa, Asia, America Latina e Caraibi è proibitivo perché costa molto. In questi Paesi più di 5 milioni di famiglie impiegano ogni anno oltre il 40% delle loro spese domestiche, non alimentari, in servizi sanitari per la maternità. Questo induce molte donne povere a rinunciare alle cure prenatali e all’assistenza per il parto, con conseguenze spesso fatali per la stessa vita delle puerpere e dei figli nel loro grembo.

Quasi due terzi di queste famiglie, ovvero circa 3 milioni, si trovano in Asia, mentre circa 1,9 milioni sono in Africa. «Per troppe famiglie, i costi del parto possono essere catastrofici. Se una famiglia non può permettersi questi costi, le conseguenze possono anche essere fatali», ha dichiarato H. Fore, Direttore Generale dell’UNICEF.

Ogni giorno ci sono almeno 7.000 bambini nati già morti, la metà dei quali erano vivi all’inizio del travaglio e 7.000 bambini muoiono nel primo mese di vita.

I rischi per la salute aumentano maggiormente per le spose bambine, la piaga dei matrimoni precoci è molto diffusa. Poiché il fisico delle ragazze adolescenti è ancora in formazione, sono a grande rischio di complicazioni se restano incinte. Inoltre, i bambini nati da mamme giovanissime hanno maggiori probabilità di morire prima di aver compiuto 5 anni.

Il rapporto rileva che le spose bambine hanno meno probabilità di ricevere cure mediche adeguate durante la gravidanza o di partorire in una struttura sanitaria, rispetto alle donne sposate da adulte.

Solo delle mani esperte possono salvare mamme e neonati «Non riusciamo a fornire un’assistenza di qualità alle madri più povere e vulnerabili, - ha evidenziato Fore - Troppe madri continuano a soffrire all’infinito, specialmente durante il parto. Possiamo fermare questa sofferenza e salvare milioni di vite con un paio di mani sicure, strutture funzionali e una migliore qualità delle cure prima, durante e dopo la gravidanza».

Con la campagna "Ogni bambino è VITA" l’UNICEF chiede aiuto ai governi, a chi si occupa di assistenza sanitaria, ai donatori, al settore pubblico e privato, alle famiglie affinché siano tutelate le madri più svantaggiate e i neonati di tutto il mondo.