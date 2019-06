Rifiuti, in arrivo la gara ponte dell’Ager per la gestione del servizio per il prossimo biennio

Con deliberazione n. 14 del commissario prefettizio, assunta con i poteri della giunta comunale, è stato deciso di avviare una gara ponte di due anni per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, servizio di spazzamento e altri complementari.

La decisione deriva da diverse note giunte all’ente comunale nei mesi precedenti il commissariamento con le quali si chiedeva che “i comuni rientranti nell’ARO 2 BT procedessero a porre in essere le procedure previste dall’art. 24 c.2 della L.R. n. 24 del 2012, in considerazione dei tempi tecnici previsti da D.Lgs 50/2016, nonché da eventuali contenziosi attinenti alla procedura di affidamento in questione, evidenziando che l’ANAC e la Regione hanno più volte sollecitato i comuni a conformarsi alla normativa vigente evitando l’adozione di strumenti in deroga alla normativa citata”.

L’ultima nota è stata acquisita al protocollo il 15 aprile che, oltre a ribadire ciò che era stato sostenuto nelle precedenti missive, aggiungeva: “eventuali ritardi con contestuale adozione di provvedimenti straordinari, sarebbero in contrasto con le disposizioni ANAC e la normativa vigente”.

Così, dopo un incontro "chiarificatore" del 14 maggio con il commissario, il dirigente del settore ambiente, dirigenti dell’Aro e il commissario dell’Ager, si è deciso di delegare quest’ultima con funzioni di centrale di committenza unica per l’espletamento della gara ponte che riguarderà il solo Comune di Andria e il cui progetto stralcio andrà elaborato in base alle stesse condizioni, agli stessi patti e allo stesso costo (11.611.368,34 euro) del servizio attuale.