Il Servizio Risorse Economiche ricorda il pagamento della prima rata di TASI e IMU il 17 giugno 2019.

Per la procedura per il calcolo della TASI e dell’IMU bisognerà avvalersi delle aliquote deliberate per il 2019. Il valore base di partenza è quello della rendita catastale che andrà rivalutata del 5% e il cui risultato andrà moltiplicato per il coefficiente fissato per l’immobile al quale infine dovrà essere applicata l’aliquota fissata per IMU e TASI.

La 1^ rata scadrà il 17 giugno e prevede il pagamento del 50% dell’importo dovuto, a titolo di acconto.

La 2^ rata, invece, scadrà il 16 dicembre e prevede il pagamento del saldo dovuto.

L’importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di euro 12,00 (dodicivirgolazerozero) per anno d’imposta.

I versamenti devo essere effettuati con modello F24 utilizzando i codici tributo di seguito riportati:

per la TASI (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.46/E del 24/04/2014): codice catastale Comune di Andria: A285;

per l’IMU (risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n.35/E del 12/04/2012 e n.33/E del 21/05/2013): codice catastale Comune di Andria: A285.

Nei manifesti allegati gli ulteriori dettagli.