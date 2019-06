Disabili e mondo del lavoro, un connubio imperfetto

Quando si parla alla disabilità si pensa sempre agli interventi da porre in essere per eliminare barriere architettoniche o di progetti per l’inclusione dei disabili. Quasi mai, si pensa all’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, spesso sbattuti da un ufficio all’altro, o da un’azienda all’altra, a causa sia della carenza di lavoro, ma, soprattutto, per la mancata predisposizione culturale a ritenere i disabili delle risorse per qualsiasi tipologia di lavoro. Ciò avviene nonostante la legge preveda degli obblighi a carico di datori di lavoro pubblici o privati che siano.

Proprio a tal proposito è giunta in redazione la “denuncia” di un nostro lettore, Emanuele Sgaramella, che qui condividiamo: «Vi scrivo perché da sempre vivo un problema comune a tanti altri cittadini che vivono ad Andria e nel territorio della BAT. Vi scrivo per parlare di lavoro e disabili.

Lavoro che non c'è per nessuno e, quindi, neanche per i disabili.

Da bambino ho avuto un po’ di disagi riguardanti la mia salute (malattia rara e metabolica, diversi interventi agli occhi) che non mi hanno fatto vivere come molti altri coetanei.

Da sempre sono alla ricerca di stabilità lavorativa che ho trovato in parte fino a marzo scorso, dopo 12 anni di sacrifici e che ho perso a causa della crisi che sta colpendo il settore tessile.

Ho provato a emigrare per capire se questa soluzione potesse essere adatta alle mie caratteristiche, ma dopo poco tempo sono rientrato a casa perché non ho trovato soluzioni adatte alle mie caratteristiche.

A causa della mia disabilità (che a molti non sembra) faccio parte delle liste per categorie protette, quindi in realtà le aziende, grazie ad una legge nazionale, hanno dei vantaggi ad assumere disabili. Tra l'altro le aziende che dovrebbero assumere si rifiutano di farlo e preferiscono pagare una multa.

Da sempre giro per uffici (provincia, ufficio per l'impiego dei diversi comuni della provincia, agenzie interinali, ecc…) in cerca di lavoro, ma per un motivo o per un'altro (in particolare per l'esperienza che manca) non riesco nemmeno ad avere un colloquio.

Spesso mi sale la rabbia quando sento dire che non sono adatto perché non ho esperienza, visto che il territorio non offre molte scelte e se si è fortunati a trovare un impiego lo si trova sempre più in là con l'età.

La questione diventa pesante perché il lavoro è un diritto e rimanere senza diventa una questione che va oltre l'aspetto economico, perché una persona occupata ha una visone diversa della vita.

Spero che questa mia testimonianza possa aprire gli occhi anche ad altre persone che hanno questa situazione di disagio».