Questura, i lavori ripartiranno a settembre

Resa nota la tempistica relativa alla conclusione dei lavori della sede della istituenda Questura di Andria. Nel corso del vertice tenutosi ieri a Roma, al Ministero dell'Interno - presenti il Prefetto, dott. Emilio Dario Sensi, ed il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del Comune, dott. Gaetano Tufariello - fissato per dare ufficialità al proseguimento dell'ultima fase di edificazione dell'immobile da destinare a sede dell'istituenda Questura, è stato definito il cronoprogramma dell'opera pubblica.

I lavori riprenderanno a settembre 2019 con relativo collaudo dopo il primo semestre 2020.

Inoltre, con l'intesa ed il fattivo apporto di tutti gli uffici centrali e periferici del predetto Dicastero, nonché degli uffici dell'Agenzia del Demanio, è stata definita la strategia per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori inerenti la sede della istituenda Sezione di Polizia Stradale, in adiacenza al predetto edificio, proseguendo così in continuità alle intese convenzionali già avviate sul territorio della Provincia.