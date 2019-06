"Giocando nel tempo" per chiudere l’anno scolastico dell’I.C. "Don Bosco-Manzoni"

Grande fermento in questi giorni nella scuola dell’infanzia e primaria dell’I.C. “Don Bosco-Manzoni”. I docenti e gli alunni dell'intera scuola sono gioiosamente impegnati in un progetto dal tema antico come il mondo, ma sempre attuale e di grande valenza. “Giocando nel tempo” è il titolo dell’evento di fine anno che si terrà oggi dalle ore 9:30 a partire dal plesso “Rodari-Padre Pio” per continuare al plesso “Don Bosco”.

Durante l'evento di fine anno, nei cortili dei due plessi e per le strade adiacenti che saranno chiuse al traffico, i bambini saranno impegnati in attività, canti, coreografie e giochi facendo un “tuffo nel tempo passato”.

Il percorso di cittadinanza attiva che si concluderà con il “compito di realtà” di ciascuna interclasse, eseguito durante l'evento di fine anno scolastico “Inverdiamo... la marcia”, previsto, invece, il 10 giugno dalle ore 9:00 alle ore 11:00 nel perimetro che circoscrive l'edificio scolastico “Don Bosco Santo”.

“Siamo cittadini attivi e partecipi!” questo il filo conduttore che, pur nella differenziazione di ambiti e attività, tiene insieme i percorsi di tutte le interclassi di scuola primaria.

Nello specifico i bambini delle classi prime, come attività propedeutiche all'evento, stanno svolgendo un’ indagine sulla raccolta differenziata effettuata da alunni e collaboratori all'interno della scuola e stanno osservando, nel percorso casa-scuola, i comportamenti degli abitanti del quartiere in merito alla raccolta differenziata; i dati raccolti sono poi tabulati e “analizzati”. Durante l'evento di fine anno, nel cortile posteriore dell'edificio scolastico, i bambini saranno impegnati in attività e giochi di simulazione di una corretta raccolta differenziata.

L'interclasse di seconda, invece, è impegnata, oltre che in uscite sul territorio per individuare le problematiche relative al verde pubblico esistenti nel quartiere, in una indagine su vivibilità e servizi verdi del quartiere, attraverso questionari a scelta multipla destinati alle famiglie degli alunni. Dopo aver tabulato e “studiato” i dati raccolti, si stanno producendo elaborati grafici rappresentanti il “quartiere ideale” che saranno esposti in piazza “Sorelle Agazzi” ed illustrati da piccole guide.

Le classi terze sono impegnate in attività propedeutiche di orientamento nel quartiere attraverso uscite, ricerche e foto per la mappatura dell'area circoscritta e l'individuazione all'interno di essa di strade ed edifici più importanti e significativi, dopo averlo prodotto e allestito, simuleranno un percorso a tappe con pedine reali.

I bambini delle classi quarte, approntato un vademecum sulle regole civili per la sicurezza stradale del quartiere, individuati i mini-vigili, prodotte e “somministrate multe morali” nel quartiere, durante l'evento si cimenteranno nella simulazione di atteggiamenti scorretti di automobilisti e pedoni che verranno poi sanzionati dai mini-vigili.

Infine, gli alunni delle classi quinte hanno creato logo, volantini e locandine. Il loro “compito di realtà” è la pubblicizzazione dell'evento attraverso tutti i canali e, durante la manifestazione finale, allestiranno un Info-point con piccoli reporter e fotografi.

In questi giorni, in tutto l'istituto si respira e si vive un clima molto partecipato oltre che efficace. Attraverso la didattica laboratoriale gli alunni stanno apprendendo e sperimentando il “valore” dell'essere cittadini, il tutto in coerenza con la mission dell’Istituto "Don Bosco – Manzoni": "educare le nuove generazioni alla duttilità e flessibilità operativa, ad aprire le menti per cogliere con intelligenze diverse i molteplici aspetti della realtà, attraverso la formazione di bambini/e e ragazzi/e aperti al cambiamento, alle sfide dell’innovazione, capaci di organizzarsi e di autovalutarsi, di compiere scelte personali e di progettare il proprio futuro, di essere cittadini attivi e partecipi, capaci di impegno individuale, sociale e di collaborazione all’ interno del gruppo”.