Presentata mercoledì la terza edizione del giornalino scolastico “Voci dal comprensivo”, scritto dagli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e della 2^ C della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto “Imbriani-Salvemini”.

La presentazione è avvenuta nell'auditorium del plesso “Federico II” in piazza Caduti sul Lavoro ed è stata introdotta dalla dirigente scolastica, dott.ssa Celestina Martinelli, e coordinata dalla docenti referenti del progetto, le insegnanti Cecilia Guarino, Angelica Curci ed Eliana Carbone.

Il giornalino, impaginato da Lorenzo Caldarola, responsabile della funzione strumentale per le tecnologie, condensa in 16 pagine un intero anno di attività degli alunni: dalla Festa di autunno al primo premio vinto alla Mongolfiera per la Street art gallery, al progetto Sport in classe, agli spettacoli teratrali organizzati in occasione del Natale scorso, alla celebrazione della Shoah, alla partecipazione al progetto in rete “Una biblioteca…per crescere”, alla festa della Primavera, al musical “Natale celestiale”, alla tre giorni tenuta a Gallipoli a scuola di Vela, al calcio femminile, alle riflessioni sul bullismo, alla scuola di giornalismo.

In quest'ultimo caso il giornalino ha ricostruito la visita fatta dagli alunni, accompagnati dalle docenti referenti, della redazione del giornalino scolastico all'Ufficio Stampa del Comune, frutto di una collaborazione ormai pluriennale con lo scambio di informazioni sulla professione giornalistica, sui diversi media, sulle nuove frontiere della comunicazione, sui social media, sulla necessità di approfondire ogni informazione prima di farne una notizia.

La cerimonia è stata aperta dalla dirigente scolastica che, ricordando una vecchia lettura d'infanzia, ne ha tratto due messaggi su tutti: «l'importanza di dire sempre la verità e di ricorrere alla comunicazione scritta per non sbagliare. Vi sono poi stati i contributi di due giornalisti professionisti, Vincenzo Rutigliano responsabile dell'Ufficio Stampa comunale e Francesco Rossi, della redazione di TeleDehon, sul ruolo dei mass media, l'importanza di leggere e leggere molto per la propria formazione ed informazione, sulla responsabilità e consapevolezza del ruolo che il lavoro giornalistico comporta».

Alla presentazione sono intervenuti anche il presidente del circolo didattico, Ambrogio Tattolo.