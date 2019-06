Grande attesa per la X edizione del corteo storico del transito di Sant'Antonio

Domenica 09 giugno 2019 torna la Rievocazione Storica del transito di Sant'Antonio. Giunto alla sua X edizione, l'evento propone l'ultimo pellegrinaggio terreno del Santo dal romitorio di Camposampiero verso il convento di Santa Maria Mater Domini di Padova, dove aveva chiesto di poter morire.

In questa decima edizione del corteo storico la città vivrà un viaggio suggestivo nel passato fascinoso dell'età medioevale, con circa 200figuranti che sfileranno in abiti d'epocaperfettamente ricostruiti, di nobili, dame, bambini, frati e popolani, la presenza dell’associazione “I cavalieri di Bianca Lancia” con il carro trainato dai buoi su cui viene posto il Santo, la sfilata di cavalli della famiglia Francesco Giannelli, e la partecipazione di spicco del gruppo di sbandieratori “Terre Grumi”di Grumo Appula, che con tamburi e banditori animeranno il corteo.

Una tradizione che di anno in anno si rinnova: bella da vedere e bella da rievocare per quanti si affidano al Santo, poiché le cose belle sono principalmente espressione della tradizione popolare e dell'affetto che i fedeli nutrono per i loro protettori.

Il corteo storico partirà da piazza S. Maria Vetere alle ore 19.30 e proseguirà per le seguenti vie:

via Labroca, via Priorelli, via Cirillo, via Annunziata, via Manthonè, via Porta Nuova, via Federico II di Svevia, via Corrado IV di Svevia, Piazza La Corte, Piazza Duomo, via Mons. Di Donna, via D. De Anellis, Piazza Catuma, via Vaglio, via La Corte, via Flavio D'excelsis, via Flavio Giugno, via Porta la Barra, Piazza Porta la Barra, via s. Maria Vetere, chiesa Santa Maria Vetere.

Al rientro del corteo in piazza Santa Maria Vetere si svolgerà la serata medievale.