Gli alunni della scuola primaria dell’8 Circolo A. Rosmini sono stati coinvolti nel progetto CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), promosso dal MIPAAFT in collaborazione con il MIUR, con l’obiettivo di sensibilizzarli, insieme a docenti e famiglie, sulla necessità di un’alimentazione sana ed equilibrata, richiamando l’importanza del consumo di prodotti stagionali e del proprio territorio.

Il progetto ha consentito, dal mese di maggio a giugno 2019, a tutti i bambini della primaria, la consegna, da parte del vettore autotrasporti, della frutta a scuola in confezioni mono-porzione e pluridose. L’obiettivo è trasmettere, fin dalla più tenera età, l’abitudine al consumo quotidiano di frutta e verdura che può consolidarsi nel tempo, nel momento in cui si formano i gusti alimentari: odori e sapori che, insieme al gioco e al coinvolgimento emozionale, sono i fattori di questo percorso.

Tra le diverse opportunità è stata organizzata una giornata speciale: “Frutta Day” al centro CREA a Bari cui hanno partecipato, su sorteggio, le classi 1^ e 2^ C del plesso P. Borsellino. I bambini sono stati coinvolti in attività ludico-didattiche improntate sul consumo di frutta e verdura con degustazioni ricche e colorate, per implementare in ognuno non solo l’importanza della dieta salutare quanto far capire che quello che si mangia da giovani può avere ricadute più profonde sulla salute futura di quello che si mangia da adulti.

L’iniziativa, che si celebra con cadenza biennale, mira a coinvolgere l’attenzione del grande pubblico verso il mondo vegetale, comprendendo, altresì, il ruolo fondamentale di uno sviluppo sostenibile.