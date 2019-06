Dehors, Montaruli: «Chi ha alimentato aspettative ed attese se ne assuma le responsabilità»

«Le polemiche strumentali sulla questione dehors ad Andria non fanno altro che alimentare la confusione e ingenerare sfiducia e malcontento. In verità la situazione non è neppure tanto chiara in altri comuni della BAT» inizia così la nota del presidente di UniBat che ha seguito la vicenda passo dopo passo e che mantiene contatti costanti sia con la Prefettura Bat che con la Soprintendenza di Foggia e Bat, oltre che con il Mi.S.E..

Montaruli prosegue: «Leggo strumentali e futili prese di posizione sulla delicata vicenda che sta continuando a massacrare psicologicamente ed economicamente gli esercenti. Noi di Unimpresa abbiamo sempre sostenuto che il regolamento della città di Andria sia carente di passaggi burocratico-amministrativi fondamentali e non è bastato trattare la questione tra pochi intimi per eludere quelle procedure.

Passata la populistica e propagandistica stagione degli avvicendamenti, il commissario straordinario della città federiciana, dott. Gaetano Tufariello, se ne sta egregiamente e opportunamente occupando dialogando con la nuova soprintendente per giungere a determinazioni che varranno anche per l’intero territorio visto che si tratta di un autorevole esponente della prefettura territoriale. Il dott. Tufariello farà ciò che non è stato fatto sino ad ora e che da noi è stato sempre richiesto, come risulta dai verbali.

La soprintendenza sta dimostrando, anche con le demolizioni in altre realtà territoriali, che il suo ruolo non è figurativo come molti politici avrebbero voluto far credere, generando aspettative negli esercenti di cui saranno ritenuti responsabili, bensì ruolo sostanziale ed operativo.

Andria torna a tremare, dunque, e non solo per il centro storico perché gli scenari futuri potrebbero essere molto ben diversi da quanto la propaganda polis politica abbia potuto fare in anni bui nei quali gli esercenti sono stati indotti ad effettuare investimenti ingenti per poi vedersi arrivare da quello stesso ente le diffide e tutto quanto la cronaca ha già raccontato. Quindi le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per sapere, una volta per tutte, quanto disastroso sia stato l’atteggiamento di improvvisatori che addirittura oggi, perseverando, vorrebbero ergersi a “difensori” di quegli stessi esercenti gettati al macero. Stiamo davvero al culmine della follia argomentale» ha concluso.