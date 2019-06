Piazza Bersaglieri: quando lo spostamento in largo Appiani delle fermate dei bus?

Era il 5 febbraio quando l’amministrazione comunale annunciò di aver trovato un’intesa, con le varie compagnie che quotidianamente effettuano il servizio di trasporto, per lo spostamento delle fermate da piazza Bersaglieri d'Italia a largo Appiani.

In quell’occasione fu presentata anche la proposta di spostamento che avrebbe riguardato le singole compagnie, ovvero, Ferrotramviaria si riservò di “rideterminare i percorsi e le fermate più confacenti all'esigenza dell'utenza”; Sita avrebbe eliminato la fermata di piazza dei Bersaglieri conservando quella già attiva in via Milite Ignoto in andata verso San Giovanni Rotondo, ed il ritorno da Barletta in viale Venezia Giulia; il Consorzio Cotrap e Ferrovie del Gargano avrebbero sposta la fermata di piazza dei Bersaglieri portandola in quella, già attiva, di viale Istria. A queste, c'è stata anche l’adesione dell’Asa che gestisce il trasporto pubblico cittadino.

La data prevista per detto spostamento era, quella di ieri, ovvero, il 10 giugno.

Peccato che, ad oggi, sia rimasto tutto com’era e che non vi sia stato nessun cambiamento.

Non è dato sapere che fine abbia fatto quell’intesa, però, una cosa è certa, cioè che la centralina di via Vaccina ha segnalato per più giorni lo sforamento di un inquinante derivante proprio dai gas di scarico e che la situazione, venutasi a creare dopo la strage del 12 luglio 2016, sta diventando davvero insostenibile per una comunità che non gode di buona salute.