Concerti per la chiusura dell'anno scolastico dell'I.C. "Verdi-Cafaro"

In questi giorni fervono i preparativi in vista dei saggi finali e del concerto di fine anno che vedrà impegnati l’orchestra e il coro “Anni Verdi” dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” – Scuola sec. di 1° grado.

I saggi di strumento musicale della 2^C e 3^C si sono tenuti ieri, mentre il concerto finale si terrà oggi alle ore 18:00, nell’auditorium della Cafaro. Entrambi gli eventi si inseriscono nella serie di manifestazioni dell’open week organizzate dall’ I.C. Verdi-Cafaro, di cui è dirigente Scolastica la dott.ssa Grazia Suriano.

I due concerti esprimono la summa progettuale e orientativa del corso a indirizzo musicale che si compendia con tutte le altre attività previste dal PTOF. Essere in grado di suonare tutti i generi musicali e di ogni epoca, con l’esibizione dal vivo di musiche immortali, come quelle dei film di “007 Skyfall” e dei “Pirati dei Caraibi”, del rock psichedelico dei Pink Floyd, del grunge dei Nirvana, del pop di “Mamma mia” degli Abba, nonché del classico apocrifo di “Palladio” di Karl Jenkins, divenuto celebre spot pubblicitario.

I ragazzi saranno guidati dai docenti direttori e arrangiatori Ferdinando Dascoli (flauto e ottavino), Tommaso Di Chio (chitarra e basso), Alessandro Fiore (cori e voci soliste), Maria Loreta Giaffredo (pianoforte, synthesizer e percussioni) e Pietro Catucci (violino, pianoforte di accompagnamento).

Nel corso della serata verrà conferito alla scuola, docenti e alunni della 3^C in formazione orchestrale, il diploma di partecipazione come esecutori degli Inni Nazionale - Europeo - Rotariano, in apertura del seminario “Nuove Generazioni” organizzato dal Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata presso l’Hotel Salsello il 16 febbraio 2019. Verranno, inoltre, consegnati: l’attestato di partecipazione al contesto musicale organizzato dall’I.C. “Granata” di Rionero in Vulture (Pz), e i primi e secondi premi conseguiti dagli alunni pianisti e violinisti nel concorso “Euterpe” di Corato.

Tra esecuzioni solistiche, da camera in piccoli gruppi, vocali solistiche, corali e orchestrali, l’I.C. Verdi-Cafaro si pone come leader dell’educazione e dell’orientamento musicale sul territorio, essendo in grado di proiettare i propri alunni, piccoli musicisti, verso i licei musicali di stato e i conservatori statali.