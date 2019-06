Madonna dell'Altomare, oggi gli andriesi in processione dietro alla "mamma celeste"

Giunge al culmine oggi, con la processione per le strade della città, la Festa della Madonna dell’Altomare, una delle più amate dagli andriesi.

Riportiamo di seguito gli orari delle celebrazioni e il percorso della processione di oggi e di domani, quando la "mamma celeste" benedirà gli ammalati.

MARTEDI’ 11 GIUGNO – Festa della Madonna dell’Altomare

– ore 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30 (presiede il Vescovo), 9.30, 10.30, 12.15: SS. Messe

ore 11.45: Supplica a Maria Santissima

ore 18.00: Processione – Itinerario: via San Vito, via Imperatore Costantino, via Dei Gracchi, via Giustiniano, via Don Riccardo Lotti, via Annunziata, via Orsini, via Sant’Angelo, piazza Sorelle Agazzi, via Montessori, viale Alto Adige, via Don Luigi Sturzo, piazza Marconi, via Principe Amedeo, via Bonomo, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via Alcide De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto I, via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine, piazza Altormare

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO – GIORNATA PER GLI AMMALATI

– ore 6.30, 8.00, 9.30, 11.00: SS. Messe

– ore 16.00: Raduno presso RSA “Madonna della Pace”

– ore 16.30: Processione – Itinerario: via Sofia, via Bucarest, via Amsterdam, via Berna, via Parigi, via Madrid, viale Bruno Buozzi, corso Cavour, viale Istria

– ore 18.00: Santa Messa per gli ammalati nel cortile dell’ospedale “Bonomo”. A seguire Processione di rientro: via Duca di Genova, corso Cavour, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele, via Vaglio, via La Corte, piazza La Corte, via Corrado IV di Svevia, via Federico II di Svevia, via Porta Nuova, via Carmine, piazza Altomare, via Bottego, Oratorio

– ore 20.00: S. Messa per gli ammalati – in oratorio. Arrivo della Madonna e benedizione degli ammalati