Stabilizzazione dei dipendenti della Sanitàservice, il plauso della Cgil

«Dopo la sottoscrizione del 1° maggio di circa 30 contratti a tempo indeterminato si prosegue con la sottoscrizione di ulteriori 72 contratti a tempo indeterminato presso la società in house dell’Asl BT Sanitàservice.

Ne resterebbero fuori al momento, una minima platea di lavoratori che, fermo restando la continuità lavorativa e proroga dei contratti in essere, con l’approvazione del nuovo business-plan della società e recente approvazione dei piano dei fabbisogni da parte della Regione Puglia e del socio unico asl BT saranno anch’essi ed a breve stabilizzati» comincia così la nota di Luigi Marzano del coordinamento sanità SAAE provinciale FP e di Rosa Matera della segreteria provinciale Fp Cgil Bat.

«Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto con l’impegno di tutti, a partire dalla ferma volontà della regione Puglia e dei sindacati regionali di categoria, in particolare della FP Cgil Puglia, dell’Amministratore Unico della Sanità Service Asl BT e del Direttore Generale della stessa Asl BT, oltre al coinvolgimento del presidente della regione Puglia che, sollecitati dalle stesse OO.SS. Cgil, Cisl, Uil è stata attivata la task-force regionale per il lavoro e l’occupazione ottenendo tale importante risultato che proseguirà premiando il lavoro stabile e non precario» concludono.