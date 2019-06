La parrocchia "Santa Maria Vetere" in festa per celebrare S. Antonio di Padova

Come da tradizione, il 13 giugno, presso la parrocchia "Santa Maria Vetere", si rinnova il culto e la devozione verso Sant’Antonio di Padova, il santo dei miracoli. È tra i santi più venerati nei paesi cattolici, ed è il protettore dei poveri, dei sofferenti, delle donne incinta, dei bambini. In quest’anno giubilare, durante il quale l’intera comunità parrocchiale rende grazie al Signore per i 75 anni di vita e presenza pastorale della parrocchia, la festa di Sant’Antonio è stata introdotta dall’arrivo ad Andria delle sue reliquie: in una due giorni che ha visto numerosissimi fedeli accostarsi e rivolgere una preghiera di ringraziamento e di affidamento.

Il programma.

Oggi:

“Solennità di S. Antonio”, le celebrazioni presso la chiesa parrocchiale saranno alle ore 07.00 (canto solenne delle Lodi) e alle ore 07:30 e 09:00 (Ss. Messe);

(canto solenne delle Lodi) e alle ore e (Ss. Messe); in mattinata Giro Bandistico “città di Bitetto” per le vie del quartiere;

ore 17:00 , esibizione dell'orchestra musicale in piazza s. Maria Vetere;

, esibizione dell'orchestra musicale in piazza s. Maria Vetere; ore 18:00 , solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria (preghiera per il mondo del lavoro);

, solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria (preghiera per il mondo del lavoro); ore 19:00, processione del santo per le seguenti vie: piazza s. Maria Vetere, via P. Savarese, via Cap. N. Cicco, via Merra, via Saccotelli e Lotti, via Ten. Falco, via Avv. Sgarra, via Broschi, via Brunforte, via De Deo, via Annunziata, via Filangieri, via Mastropasqua, via Priorelli, via s. Maria Vetere, chiesa.

14 giugno:

ore 19:00 , S. Messa e benedizione degli anziani;

, S. Messa e benedizione degli anziani; ore 20:00, spettacolo “Se mi butti non vale” a cura dei bambini e ragazzi della Parrocchia.

15 giugno:

ore 19:00, S. Messa e benedizione dei giovani e degli studenti.

16 giugno:

ore 19:00, celebrazione eucaristica di ringraziamento e canto del “Te Deum” presieduta da fr. Luigi Riccio ofm.

ore 21:00, "U mbrugl", commedia teatrale in vernacolo andriese a cura dei giovani e adulti sulla piazza della parrocchia.

15-16 giugno (in oratorio):

22 giugno (in oratorio):

ore 20:00 "Festa della famiglia" benedizione dei genitori ed educatori, serata di animazione guidata dal Rev. don Mimmo Massaro, responsabile diocesano pastorale familiare.

I frati minori del convento parrocchia Santa Maria Vetere invitano a partecipare con fede ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, addobbare a festa le strade, in modo particolare quelle interessate alla processione, e a esporre il drappo antoniano sui balconi delle proprie abitazioni.