Il funzionario dal sorriso aperto

Cinque anni fa, all’annunzio della morte, andando a rovistare tra le vecchie carte trovai trovai un biglietto di auguri di Vito, Rosa e Annalisa per la nascita di mio figlio. Quel biglietto ha dato la stura ai tanti ricordi, ai tanti momenti di reciproca generosa amicizia, colorata sempre dal servizio verso la comunità. Sì, perché la nostra amicizia è stato un sentimento privato che ha vissuto momenti anche intensi (Rosa ricorderà la vacanza a Cirò Marina nel lontano 1979 con Vito al centro dell’attenzione dei turisti perché tutti lo scambiavano per Pannella) ma poi si è rivestita del manto pubblico quando i ruoli hanno reso essenziale il nostro contributo alla vita della comunità. “Io sono nato cristiano, Jannuzzi mi ha fatto democristiano”: così si è espresso Vito solo 5 anni fa (dieci anni oggi). Oggi ci accorgiamo che inconsapevolmente in questo modo Vito tracciava i binari della sua vita: il cristiano e il democristiano. Il cristiano è noto a tutti coloro che lo hanno conosciuto, il democristiano con altri l’ho conosciuto anch’io: il democristiano tutto ideali, il democristiano passione, capace di lasciare tutto e trasferirsi per un mese a Molfetta nel 1976 per una campagna elettorale difficile per un “amico” . Vito non ha mai fatto politica attiva, capace di distinguere il suo ruolo di servitore pubblico come funzionario del comune dalla visione di parte. Ma nei momenti importanti il suo contributo c’era sempre, come in occasione del referendum sul divorzio, quando la generosità dell’impegno di un gruppo di giovani fece si che in Andria vincesse lo schieramento contro il divorzio. Ci sposammo in tanti in quegli anni, non mi risulta che uno solo di quei matrimoni sia andato in frantumi.

Come funzionario del comune nel delicato settore della ragioneria la vita di Vito si intrecciò con quella di un altro grande servitore del bene comune: Giulio Bellifemmine, l’indimenticato direttore di ragioneria. Un maestro che ha forgiato una intera classe di funzionari, portandoli tutti al servizio leale e onesto. Quando come sindaco mandavo i provvedimenti in ragioneria per la provvista finanziaria se non c’erano problemi le carte mi tornavano subito indietro tramite il messo, se invece c’erano difficoltà le carte mi tornavano indietro ma le portava Vito che mi spiegava il senso delle osservazioni di Bellifemmine. Il rito voleva che io accompagnassi Vito dal direttore perché oltre alla mente attivassero il cuore. Quasi sempre il miracolo si compiva dopo un fitto dialogo tra i due, mentre io ascoltavo sornione, sapendo già come sarebbe andato a finire. Non so se altri sindaci abbiano fatto la mia stessa esperienza, quello che è certo è che di tutti e due ricorderemo la generosità del loro cuore, che ha battuto tanto per la sua famiglia e per la comunità. Proprio quel cuore che, invece è stato il primo a tradirlo, quasi avesse dato tutto in poco tempo. “ Chi lavora con le mani è un operaio; chi lo fa pure con il cervello è un artigiano; chi vi aggiunge il cuore è un artista”. Nizer

E Vito artista lo è stato, lo si è visto in particolare dalla cura con la quale ha portato per mano diverse edizioni di “Castel dei mondi”.

Il cuore lo portava ad essere generoso ma anche corretto con tutti, senza distinzione di casacca o di ceto sociale. Lo è stato con me anche quando doveva dire di no: è successo quando, per i miei appunti di storia, mi servivano informazioni d’ufficio delicate. Seppe resistere senza che si affievolisse tra noi il rapporto di amicizia, quel rapporto che egli e Giulio avevano onorato proprio nel momento più difficile per me, facendo mettere a verbale la verità. Vito dimostrò al giudice la insussistenza delle accuse nei miei confronti, Giulio liquidò il tutto con una parola: vendetta. Entrambe le testimonianze non furono utili allora, ma esse sono rimaste nel mio cuore e attendono una verifica dalla storia. Chiunque vorrà riscrivere con obiettività la storia della nostra città in quel periodo dovrà partire da quei due verbali. Si scoprirà che allora tanti furono i protagonisti meno la verità. Ecco di che pasta son fatti i galantuomini.

Ad Annalisa e Rosa mi permetto di dire che se qualche volta Vito è mancato al loro fianco è perché una intera comunità aveva bisogno delle sue attenzioni. Non dobbiamo mai essere gelosi del bene che la vita ci offre, dobbiamo avere il cuore docile per condividerlo con gli altri questo bene perché esso possa produrre frutti generosi. Vito in questo è stato straordinario.

Ecco, care Rosa e Annalisa, quando non lo sentivate vicino non era assente. Era impegnato a realizzare qualcosa di buono per la sua città e quindi stava lavorando anche per voi. Le perle sono tali solo se le si condividono con gli altri. Se qualcosa è mancato a voi, state tranquille che tutta la comunità andriese ne ha tratto giovamento, quella comunità che oggi, oltre che a Vito dice grazie anche a voi.