“Dopo di noi”, un’odissea senza fine

Il 30 aprile 2015 all’interno della villa comunale di Andria “G. Marano” è stata inaugurata una struttura residenziale per disabili dal nome “Dopo di noi” che avrebbe dovuto ospitare 16 persone in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, rimaste prive di sostegno familiare in età compresa tra i 18 e i 64 anni.



Questa struttura è nata successivamente alla ristrutturazione di un polivalente dedicato precedentemente ad attività ricreative per anziani.

La villa comunale soprattutto nei mesi estivi è vita, è frequentata da giovani e famiglie ed è triste passeggiare la sera e notare questa struttura così colorata, ma così vuota, spenta e senza vita.

Tutti credevamo fosse un’iniziativa innovativa e dai fini nobili, ma vedendo la sua inattività, non sarebbe stato molto più produttivo lasciare che fosse come in precedenza un luogo di ritrovo per anziani?

Paradossalmente il giorno dell’inaugurazione infatti è stato l’unico in cui i cittadiniandriesi hanno potuto osservare i luoghi interni di questa struttura.

Quest’ultima infatti sarebbe stata una risposta concreta alla tipica questione che assilla i familiari di ragazzi con disabilità, che riguarda l’affidamento di questi dopo la morte dei loro tutori.

Con 1 milione e 100 mila euro di finanziamenti regionali serviti per ultimare questa struttura sono morte anche le speranze di questi poveri genitori che vivranno la loro vecchiaia nel timore che i loro figli rimarranno soli, abbandonati dalla società che continua a fingere di aiutarli e supportarli.





Articolo redatto durante il percorso in "Comunicazione web" realizzato nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro dalle alunne del liceo C. Troya: Tania Giorgino, Debora Berardino e Elena Cristiani, in collaborazione con AndriaLive.