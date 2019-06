Arrivano oggi al culmine i festeggiamenti parrocchiali in onore di San Riccardo con la processione per le vie del quartiere e la festa serale in oratorio con la sagra di prodotti locali e l'animazione musicale del gruppo "This and that".

Nei giorni scorsi la parrocchia ha vissuto diversi momenti ludici: triangolare di pallavolo, triangolare di calcio per i ragazzini e i giovani, una biciclettata per il quartiere. «Il perno formativo è ruotato intorno alla figura di San Riccardo - scrive il parroco Michelangelo Tondolo - col quale la comunità ha riflettuto sulla effettiva possibilità di essere santi come lui (nella riflessione ci ha aiutato don Nicola de Ruvo). Una santità che si concretizza non solo col dono del perdono e l'accesso gioioso al banchetto del Padre Buono (recital dei bambini di 3o e 4o corso), ma anche con una riflessione seria circa la possibilità per noi maschi di essere uomini dalle buone mani-ere (sportello di ascolto "Io cambio"). Infine la comunità parrocchiale non si è privata anche dell'aspetto culturale a sostrato del nostro vivere civile in questo quartiere attraverso il concerto del coro scolastico dell'Imbriani "Celesti melodie" e una installazione artistica dell'artista Ricarda Guantario. Il consiglio pastorale parrocchiale ha voluto coinvolgere tutte le fasce di età e le realtà presenti sul territorio per rendere quanto più possibile comunitario e condiviso questo momento di festa. Siete tutti invitati a farci visita!»