​Mercato generale ortofrutticolo di Andria, Unibat: «Una morte annunciata»

«Una morte annunciata da anni quella del Mercato Generale Ortofrutticolo di Andria. Questa mattina l’esempio plastico di come una struttura che ha rappresentato nei decenni passati uno dei gioielli della città federiciana ormai vada verso il suo inesorabile, definitivo declino.



La protesta dei fruttivendoli di Andria - commenta Savino Montaruli, Unibat -, impropriamente dai media etichettati essere iscritti o “appartenere” alle due associazioni confcommercio e confesercenti, anche perché per essere iscritti ed essere in regola con quelle due associazioni bisognerebbe aver versato oltre alla quota associativa brevi manu anche quella attraverso il contrin INPS di quasi trecento euro l’anno per complessivi oltre quattrocento euro, quindi invitiamo a fare verifiche prima di scrivere enunciazioni che offendono gravemente le altre associazioni molto più rappresentative nei Settori oltre che divulgare informazioni false, rappresenta ormai il deflusso verso altre strutture vicine, con tutto ciò che significhi per la produzione e la distribuzione locale.

Siamo felici che sia stato accolto il nostro appello alla “protesta” silenziosa, affermano dall’ufficio di presidenza UniBat, avendo già nelle ore passate preso le distanze da manifestazioni che avessero potuto contaminare il cammino istituzionale intrapreso con la Commissione Straordinaria del comune di Andria. Alla luce di quanto appreso la situazione potrebbe seriamente non avere soluzione, anzi potrebbe ulteriormente aggravarsi qualora le risorse comunali non fossero sufficienti a consentire l’approvazione del bilancio da parte del Commissario Straordinario.

È curioso leggere oggi che c’erano in corso trattative o quello che viene definito “dialogo” aperto tra le associazioni di categoria e l’ente, come dichiarato da confcommercio e confesercenti. Le altre associazioni, tutte le altre associazioni rappresentative, diffidano chiunque dal divulgare informazioni tendenziose che parlino genericamente di “associazioni di categoria”, facendo intendere che quei rapporti polisindacali possano “appartenere” a tutte le associazioni quindi d’ora innanzi si facciano i nomi di quelle associazioni che hanno gestito in modo assolutamente inopportuno ed improduttivo un rapporto che, come dichiarato dal commissario straordinario in riunione, non ha prodotto alcun atto concreto, con la conseguenza che oggi qualcuno dovrebbe protestare si ma contro se stesso. L’unica “trattativa” che a noi è nota è quella che proprio mentre l’amministrazione comunale uscita provvedeva all’aumento di tasse e tariffe, contro cui solo oggi si protesta, si stava concertando la costituzione tra la stessa amministrazione capestro e proprio quelle due associazioni di un sodalizio comune. Come dire, l’ufficializzazione del Polisindacato.

Ad Andria anche il Mercato Generale Ortofrutticolo, ormai, sta morendo».