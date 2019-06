“A mano libera”, la pasta della comunità San Vittore

Dopo la fase sperimentale nelle comunità parrocchiali della Diocesi e in una parrocchia di Corato, la comunità San Vittore comunica l'apertura del primo punto vendita al pubblico presso la cooperativa sociale Sant'Agostino in via Orsini, 136.



«Questa sinergia di sforzi e di lavoro che viene compiuto nella nostra Diocesi - commenta don Riccardo Agresti - rappresenta anche un punto di unione per dare aiuto concreto a coloro che sono stati, per proprie scelte e per quelle della comunità, emarginati e lesi nella propria dignità.

Abbiamo tanta strada ad compiere ma certamente, con l’aiuto di tutti, possiamo far emergere le tante potenzialità che ci insegnano a ripartire sempre e a non giudicare mai gli errori che vengono compiuti ogni giorno da noi e da tanti.

È un esempio di cammino diocesano che confluisce in questo punto commerciale già avviato e che ci dona la gioia dell’unità e della comunione in questo tempo di smarrimento e di confusione. Meglio il poco dato da tutti e non il molto dato da pochi.

Vi chiediamo - conclude don Riccardo - di confluire la vostra generosità nell’acquisto della pasta e di altri prodotti che troverete in questo esercizio. È un modo fattivo per incoraggiarci e per “spezzare” concretamente la solidarietà.