“Restiamo Umani”, Giornata Mondiale del Rifugiato

Il 20 giugno prossimo si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, occasione chiesta dall’ONU, con l’obbiettivo di far conoscere la condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo, costretti a fuggire dalle loro terre per fame, miseria, guerra, calamità naturali e tanti altri drammi e persecuzioni. La “Comunità Migrantesliberi” in collaborazione con l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria nell’ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) come ogni anno organizzerà diversi momenti di condivisione.

«In troppi in questo tempo riconoscono nello straniero, giunto sui barconi, vestendo pezze e sfidando la tempesta del mare, come un possibile terrorista oppure delinquente. La Giornata Mondiale del Rifugiato - commenta don Geremia Acri - è l’occasione propizia per ricordare a noi cittadini, l’impegno della civiltà. La civitas latina nei secoli si contraddistingueva dalla rusticitas. Difatti nell’uso comune il termine civiltà è spesso sinonimo di progresso, in opposizione a barbarie. Ed è in questo rapporto di resistenza, che la civiltà deve perseguire il suo obiettivo per la costruzione di una comunità umana e democratica, che difende le persone deboli e vulnerabili. Non c’è cosa più bella al mondo che il saper con-dividere, con-gioire, con-soffrire, chi non è capace di tutto questo è malato e non sa cosa significhi emozionarsi, vivere le emozioni e la compassione.

Per servire l’altro/a, il prossimo è necessario farsi minuscoli, umili, fino a sapersi inginocchiare davanti all'altro, mettersi ai suoi piedi, farsi ministri. Non è facile, perché il mio, il nostro "io" è duro a morire; ma in questo atto di sacrificio non c'è mestizia o infelicità. Gesù stesso ha detto: «C'è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35), e Paolo, il grande apostolo, dice: «Dio ama chi dona con gioia». (2Cor 9,7). Parole da scolpire nella mente, nel cuore, nel corpo intero. Chi si fa servo-ministro (il latino ci ricorda il significato del termine ministro: minister servitore, minus meno) per amore di Cristo e del prossimo, fratelli e sorelle, è libero ed è felice.

La faccia di qualsiasi persona vivente, esprime una verità unica, irripetibile e originale. La faccia di una persona è una piccola tessera, che compone il puzzle meraviglioso dell’umanità. La faccia disarma ogni tipo di distanza. La faccia è il luogo dove l’umanità si incontra per la costruzione di legami relazionali, fondando una interpretazione della realtà antropocentrica anziché indifferente, consumistica, anonima e sconosciuta».

Gli eventi in programma.

Giovedì 20 giugno 2019

ore 16.00 presso “Casa Santa Croce – Rosario Livatino” , sita in Via Lagnone S. Croce Andria, bene confiscato alla criminalità organizzata, con i beneficiari e i volontari dell’associazione Three Place si procederà alla pulizia degli spazi pubblici circostanti per sensibilizzare il rispetto dell’ambiente e la tutela del bene pubblico;

ore 17:30 presentazione dei lavori organizzati dalla Comunità "Migrantesliberi" in collaborazione con il progetto SPRAR/SIPROIMI;

ore 18:00 Open House accoglienza da parte di Don Geremia Acri

saluti

ore 20:00 momento di convivialità e degustazione di dolci e tè della tradizione africana;

ore 21:00 concerto a cura dall’associazione culturale Andriaground.

S.E. Mons. Luigi Mansi - Vescovo di AndriaDott. Gaetano Tufariello - Commissario straordinario, AndriaDott.ssa Rachele Grandolfo – Sub Commissario straordinario, AndriaDott.ssa Ottavia Matera - Dirigente settore Socio Sanitario comune di Andria

Venerdì 21 giugno 2019

Ore 19:30 presso la Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti, in via Quarti, ad Andria, presentazione del murales “San Matteo rivolto verso l'umanità” degli artisti Daniele Geniale e Roberta Fucci. “Restiamo umani” è ciò che si leggerà nell'aureola, a suggellare il senso dell’opera;

Ore 21:00 presso la Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti di Andria cena multietnica La Tèranga progetto di ristorazione sociale curato da operatori e ospiti della comunità Migrantesliberi con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’integrazione socio-culturale di richiedenti asilo politico e presone che vivono situazioni di disagio e marginalità. Un evento conviviale in una cornice che unisce sapori e profumi provenienti da diversi parti del mondo.

La comunità ecclesiale e cittadina è invitata a partecipare.